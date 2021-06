Lengvarský sľubuje očkovaným Slovákom výhody. Členovia pandemickej komisie o ničom nevedia

Na Deň detí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) v diskusnej relácii Na Telo plus uviedol, že do dvoch týždňov by chcel rezort predstaviť zoznam výhod, ktoré budú mať Slováci zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19.

Momentálne na Slovensku platí, že vybrané služby môžu využívať osoby, ktoré majú negatívny test na prítomnosť koronavírusu, tí, ktorí ochorenie COVID-19 prekonali alebo tí, ktorí sú zaočkovaní aspoň jednou dávkou vakcíny.

Očkovaní ľudia, rovnako ako tí, ktorí koronavírusovú infekciu prekonali, tým pádom voči neočkovaným majú jedinú výhodu, a to takú, že nemusia absolvovať nepríjemné testovanie odberom z nosohlatana alebo aj hrdla.

Nakoľko sa epidemiologické opatrenia neustále uvoľňujú, nie je jasné, aké iné výhody by ministerstvo mohlo očkovaným Slovákom predstaviť, respektíve, na všetky „rozumné“ je už zdá sa neskoro.

Inde vo svete

Nemecko sa otázkou oslobodenia zaočkovaných od určitých pandemických opatrení zaoberalo už koncom apríla. Napríklad prisľúb, že očkovaní Nemci budú môcť vstúpiť aj do interiéru reštaurácií, tak mohol byť pre mnohých nerozhodnutých motivujúcim prvkom.

Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zase začiatkom apríla rozhodlo, že úplne zaočkované osoby môžu cestovať v rámci Spojených štátov bez povinnosti absolvovať testy na prítomnosť koronavírusu alebo ísť do karantény.

V polovici mája CDC zmiernilo aj pravidlá nosenia rúšok v interiéroch, na väčšine miest ich už zaočkovaní nemuseli mať. Museli ich nosiť už len na miestach zaplnených ľuďmi. Povinné pritom neboli ani na pracoviskách alebo v školách.

Svojskú výhodu zaviedli aj Poliaci. Od 2. júna sa zábavných a rodinných podujatí môže zúčastniť až 150 ľudí, pričom do tohto limitu sa plne zaočkované osoby vôbec nerátajú.

Česi od 31. mája môžu medzi Maďarskom, Nemeckom, Poľskom, Rakúskom, Slovenskom, Slovinskom či Chorvátskom cestovať po prvej dávke očkovania bez obmedzení.

Všetky tieto „výhody“ mohli pomôcť presvedčiť ľudí, aby sa išli dať zaočkovať, nakoľko ich zaviedli období, kým naozaj poskytovali výhodu. A čo u nás?

Rozhovory na Slovensku