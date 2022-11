Lengvarský verí, že lekári svoje výpovede stiahnu. Ministerstvo prepracovalo memorandum

Ministerstvo zdravotníctva SR prepracovalo memorandum s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Po rokovaní so zástupcami nemocníc o situácii v súvislosti s výpoveďami lekárov to na brífingu uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

Príliš vágne memorandum

LOZ podľa neho považovalo pôvodné memorandum za príliš vágne. „Kolegovia z LOZ ho v pondelok dostali a podvečer o ňom bude rokovať koaličná rada,“ povedal.

Verí tomu, že lekári svoje výpovede nakoniec stiahnu. „Všetky scenáre okrem uzavretia dohody považujeme za zaťažovanie pacientov,“ povedal Lengvarský.

Očakáva, že kroky, na ktorých sa dnes dohodne koaličná rada, sa premietnu do dohody s lekárskymi odborármi.

Viac ako dvetisíc výpovedí

Na stretnutí s riaditeľmi štátnych aj neštátnych nemocníc si minister zdravotníctva vyhodnotil situáciu, ktorá hrozí po výpovediach 2 100 lekárov k 1. decembru tohto roka. „Je nanajvýš podstatné sa dohodnúť tak, aby výpovede lekárov nenastali,“ tvrdí minister.

V opačnom prípade by podľa neho trpel pacient a boli by preťažovaní lekári v nemocniciach, ako aj zložky integrovaného záchranného systému. Verí tomu, že sa s predstaviteľmi LOZ dohodne do konca tohto týždňa tak, aby lekári výpovede stiahli.

Všetky ďalšie scenáre okrem uzavretia dohody s LOZ považuje minister za zaťažujúce pacientov, ako aj personál, ktorý by v nemocniciach zostal.