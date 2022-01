Levočská nemocnica začína s revitalizáciou chirurgického oddelenia, fungovanie urologickej ambulancie bude bez zmien

Levočská nemocnica pripravuje revitalizáciu a obnovu chirurgického oddelenia za celkovo 400-tisíc eur. Od 7. februára sa tam začne s rozsiahlymi prácami na presťahovaní, rozšírení a celkovej zmene chodu tohto oddelenia.

Zastrešovať bude následne aj jednodňovú zdravotnú starostlivosť v rámci urologických diagnóz. Podľa riaditeľa nemocnice Františka Lešundáka nemocnica takýmto spôsobom reaguje na potreby obyvateľov, ich skladbu a najčastejšie diagnózy.

Nepretržitá odborná starostlivosť

Nemocnica vychádza pri zámere zo svojej analýzy, podľa ktorej región prioritne potrebuje rozšírenie a skvalitnenie chirurgickej starostlivosti.

„Z toho dôvodu sa chirurgický pavilón presťahuje do nových, zrekonštruovaných priestorov, s adekvátnym vybavením a službami. Ich súčasťou bude poskytovanie hospitalizácie pacientov so službami, na aké sú zvyknutí v rámci hotelového pobytu,“ informoval Lešundák. Samozrejmosťou je podľa jeho slov 24-hodinová odborná starostlivosť vrátane urgentných zákrokov.

Jednodňová zdravotná starostlivosť

V odbore urológia je podľa nemocnice moderným trendom jednodňová zdravotná starostlivosť, a tá bude v rámci chirurgického oddelenia poskytovaná aj tomto odbore. Fungovanie urologickej ambulancie bude pokračovať bez zmien.

„Jediná vec, ktorú sme zmenili, je, že mimoriadne závažné urologické výkony budú presunuté do nemocníc vyššieho typu. Je to plne so stratégiou fungovania a zmenami, ktoré sa chystajú v celom rezorte,“ vysvetlil riaditeľ.