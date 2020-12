Lockdown prišiel neskoro, tvrdia slovenskí odborníci. Obchodné centrá sú mokrým snom koronavírusu

Vláda s účinnosťou od soboty 19. decembra schválila nové sprísnené opatrenia v rámci boja proti pandémii COVID-19. Slovenská vedecká obec však s nastavením lockdownu zjavne spokojná nie je.

Zatiaľ čo počas prvej vlny lockdownu premiéra za jeho kroky v boji proti pandémii nového koronavírusu chválili, teraz ho kritizujú za nedostatočne rýchle konanie, rozsiahle výnimky z opatrení a hlavne za nedostatok odvahy.

Aj pár dní spraví veľa

Viacerí odborníci vrátane Martina Smatanu, bývalého generálneho riaditeľa Inštitútu zdravotnej politiky na Ministerstve zdravotníctva SR, v posledných dňoch dúfali, že vláda sprísni opatrenia v čo najskoršom možnom termíne.

„Bolo by to z dvojice možných alternatív (t.j. sprísniť hneď alebo až o pár dní) lepšie riešenie a konečne by som mohol pochváliť zodpovedných, že prijali politicky nepopulárne, ale epidemiologicky správne rozhodnutie,“ píše Smatana na sociálnej sieti.

Aj keď obe možnosti sú po termíne, v aktuálnej situácii aj „pár dní spraví veľa“. Vláda však rozhodla, že opatrenia začnú platiť až v sobotu, čo Smatana kritizuje. Tiež očakáva, že počet hospitalizovaných prekročí do konca roka hranicu 3 000 a zdravotníci budú mať„najťažšie sviatky v ich kariérach“.

Čerstvé infekcie

Jeho názor podporujú aj údaje, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Richard Kollár. Matematik upozornil na to, že prudko narastá aj počet pozitívnych antigénových testov: „Informácie, ktoré takto prichádzajú, veštia veľmi zlý koniec mesiaca v slovenských nemocniciach.“

Kollár vysvetľuje, že PCR testy zachytávajú pozitivitu zhruba od tretieho do dvadsiateho dňa infekcie, zatiaľ čo antigénové testy od šiesteho do desiateho dňa. Na základe pomeru pozitivity testov sa dá určiť, či medzi testovanými dominujú čerstvé infekcie alebo staršie.

„Dynamika tohto podielu môže indikovať rýchlosť zhoršovania stavu, niečo čo meria R (pozn. R je reprodukčné číslo, ktoré pomáha odhadnúť šírenie vírusu), ale trochu rýchlejšie ako bežný výpočet R, najmä preto, že antigénové testy majú čerstvejšiu informáciu ako PCR,“ dodáva Kollár.

Temno nás ešte len čaká

Nepríjemná informácia je, že pre sedemdňové priemery pozitivity za posledných deväť dní, narástol tento podiel z 0,25 na takmer 0,35, to znamená o 40 percent. „O toľko vzrástol podiel pomerne čerstvo infikovaných medzi všetkými infikovanými,“ doplnil.