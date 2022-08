Ľubovnianska nemocnica vyriešila problémy s parkovaním, verejnosť má k dispozícii parkovací dom

Výstavbou parkovacieho domu a priľahlého parkoviska sa Ľubovnianskej nemocnici podarilo vyriešiť už neúnosnú situáciu s parkovaním. Zdravotnícke zariadenie investovalo do projektu takmer 1,8 milióna eur bez DPH z vlastných a úverových zdrojov.

Parkovací dom v piatok slávnostne otvorili a sprístupnili verejnosti. Deväťpodlažná budova ponúka 162 parkovacích miest, na priľahlých spevnených plochách pribudlo aj ďalších 38 miest.

Parkovací dom nahradil staré garáže

S výstavbou parkovacieho domu sa začalo vlani v máji, ďalšie nové miesta na parkovanie vznikli na ploche, kde predtým stáli staré garáže.

Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ nemocnice Peter Bizovský, v rámci projektu išlo na parkovací dom 1,5 milióna eur, zvyšná suma na asfaltové časti.

„Novovybudovaný objekt v areáli zdravotníckeho zariadenia podstatným spôsobom zlepšuje dostupnosť zdravotníckych služieb i komfort pacientov a zamestnancov nemocnice,“ uviedla hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová.

Prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko zhodnotil výstavbu pozitívne. „Podľa mne dostupných informácií je to prvý parkovací dom pri nemocnici na Slovensku. Výrazne to pomôže jednak infraštruktúre samotnej nemocnice, kde často vídame, ako autá parkujú hlava-nehlava, lebo nemajú kde, a sanitky a záchranné zdravotné služby okolo nich nevedia prejsť,“ skonštatoval.

Odovzdali aj oddelenie šestonedelia

Poukázal pri tom na Nemecko, kde sú parkovacie domy vedľa akútnych nemocníc podľa jeho slov zlatým štandardom.

Okrem toho v piatok bolo do užívania po rekonštrukcii odovzdané aj oddelenie šestonedelia na gynekologickom oddelení. Práce si vyžiadali približne 170-tisíc eur.

Tretím mesiacom pokračuje v nemocnici rekonštrukcia a modernizácia oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny (OAIM-ARO).

Náklady sa vyšplhajú do milióna

„Búracie práce už sú zrealizované, začína sa robiť elektrika, rozvody vody a medicinálnych plynov a vzduchotechnika,“ opísal Bizovský.

Pre problémy s materiálmi by obnova tohto oddelenia mala byť podľa jeho slov ukončená do konca tohto roka. Odhaduje, že náklady sa vyšplhajú do výšky jedného milióna eur.

„Vysúťažených bolo 880-tisíc eur, ale niečo sa v projekte zmenilo, niečo išlo hore, pôjde zrejme o nárast o 10 percent,“ uviedol riaditeľ s tým, že pre tento rok ide pre nemocnicu o poslednú investíciu.

Starostlivosť pre desiatky tisíc ľudí

Ľubovnianska nemocnica, n.o. poskytuje zdravotnú starostlivosť pre takmer 53-tisíc obyvateľov okresu Stará Ľubovňa. Dvadsaťšesťpercent pacientov predstavujú obyvatelia mimo spádovej oblasti nemocnice.

Ročne odhospitalizuje priemerne 12-tisíc pacientov, ambulantne vyšetrí približne 80-tisíc pacientov a vykoná viac ako 200-tisíc laboratórnych, diagnostických a rehabilitačných výkonov.

Spoluzakladateľmi nemocnice sú Prešovský samosprávny kraj (70 percent) a mesto Stará Ľubovňa (30 percent).