Lučenecká nemocnica obstaráva techniku a vybavenie do nového chirurgického pavilónu

Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec n. o. (VšNsP) plánuje nakúpiť zdravotnícku techniku, zariadenie a vybavenie v celkovej predpokladanej hodnote 758 781 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Vyplýva to zo zverejnených súťažných podkladov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Financovanie má nemocnica zabezpečené z nenávratného finančného príspevku (NFP) a z vlastných zdrojov.

Predmet zákazky sa delí na tri časti, pričom na RTG prístroje, na laparoskopické prístroje, ako aj na lôžka môžu záujemcovia dať ponuku samostatne.

RTG prístroje sú v predpokladanej sume takmer 356-tisíc eur, laparoskopické prístroje v sume viac ako 333-tisíc eur a lôžka za takmer 70-tisíc eur. Záujemcovia o dodanie musia zložiť zábezpeku pre každú časť zákazky od 3- do 17-tisíc eur a svoje ponuky doručiť do 8. septembra do 09:00.

Ako pre agentúru SITA uviedla výkonná riaditeľka VšNsP Lučenec Daniela Pršebicová, obstarávanie prístrojov a vybavenia je súčasťou projektu rekonštrukcie a modernizácie nového chirurgického pavilónu, na ktorý získala nemocnica nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 3 847 260,95 eura. „Stavebnú časť projektu už ukončujeme a aj napriek koronakríze bude odovzdaná v termíne,“ dodala výkonná riaditeľka.