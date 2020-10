Ľudia v Európe sú čoraz viac frustrovaní a nespokojní, podľa šéfa WHO by sa však nemali vzdávať

V mnohých európskych štátoch narastá frustrácia menej prispôsobivých občanov, ktorým sa nepáčia opatrenia zavedené proti šíreniu koronavírusu a túžia po živote spred pandémie ochorenia COVID-19.

Protesty sa konali vo viacerých mestách

V Taliansku, ktoré bolo pred niekoľkými mesiacmi epicentrom pandémie na „starom kontinente“, sa v priebehu utorka uskutočnilo viacero protestných zhromaždení. Ľudia demonštrovali proti viacerým nariadeniam, ako sú regionálne zákazy vychádzania a zatvorené reštaurácie, bary, divadlá či fitness centrá.

Násilné strety hlásili napríklad v Turíne a Miláne. Protesty sa konali aj v zhruba desiatke ďalších miest, vrátane Ríma, Janova, Palerma, Neapola a Terstu.

„Všetci by sme chceli žiť ako predtým, ale sú chvíle, v ktorých musíte urobiť tvrdé rozhodnutia,“ uviedol na margo nepokojov v európskych štátoch francúzsky minister vnútra Gerald Darmanin.

Nočné zákazy vychádzania platia aj vo Francúzsku či Španielsku, v Severnom Írsku či Česku úplne zatvorili školy a nemecké úrady pristúpili „de facto“ k tzv. lockdownu v niektorých oblastiach pri hraniciach s Rakúskom. Počas víkendu museli policajti použiť slzotvorný plyn proti demonštrantom v Poľsku a protesty sa konali aj v Beneluxe.

Vlna pandémie je vysoká v celej Európe

Európa dosiaľ zaznamenala už vyše 250-tisíc úmrtí v súvislosti s koronavírusom a podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) až 46 % všetkých minulotýždňových prípadov zachytili práve v Európe.

„Sú to ťažké dni,“ uviedol taliansky minister zdravotníctva Roberto Speranza. „V celej Európe je vlna pandémie veľmi vysoká. Ak sa chceme vyhnúť neudržateľným počtom, musíme reagovať okamžite a odhodlane,“ dodal.

Vedúci krízových situácií WHO Michael Ryan uviedol, že pravdepodobne bude opäť potrebné uzavrieť otvorené hranice Európskej únie. „Niet pochýb o tom, že európsky región je v súčasnosti epicentrom chorôb,“ uviedol.

Nemali by sme sa vzdávať

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že na zastavenie vírusu by sa mali prijať ešte prísnejšie opatrenia. Frustráciu a nespokojnosť vníma ako znak rezignácie, ktorej však podľa neho netreba podľahnúť.

„Ak tomu necháme voľnosť, môže to spôsobiť zmätok, najmä keď nemáme po ruke vakcíny. Vlády by sa mali sústrediť na svoje záležitosti a rovnako tak aj obyvatelia. Nemali by sme sa vzdávať,“ skonštatoval 55-ročný Eritrejčan.