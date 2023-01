Lunter má výhrady ku kategorizácii nemocníc v kraji, žiada garanciu programov aj zaradenie nemocnice v Brezne do "dvojky"

Garanciu podmienečného schválenia doplnkových programov do konca marca pre nemocnice, ktoré majú byť zaradené do prvej kategórie, žiada od Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR) vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK).

Na utorkovej tlačovej besede to uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že sa jedná o nemocnice v Žiari nad Hronom, Revúcej a vo Veľkom Krtíši. Zároveň požaduje preradenie nemocnice s poliklinikou v Brezne z prvej do druhej kategórie, aby bola splnená podmienka dostupnosti nemocnice pre obyvateľov.

Reforma zdravotníctva

Banskobystrický župan konštatoval, že v januári navštívil všetky dotknuté nemocnice v kraji a osobne sa rozprával s ich vedeniami, lekármi aj zástupcami samospráv.

„V regióne sa ľudia nedelia za zástancov a odporcov reformy zdravotníctva,“ povedal Lunter s tým, že všetci majú jeden cieľ, a tým je lepšie zdravotníctvo. Vnímajú však, že určité zmeny sa musia vykonať. Problém je podľa všetkých zainteresovaných z nemocníc a samospráv v procese, akým spôsobom reforma zdravotníctva prebieha, pričom sú tu aj obavy, či je tento proces transparentný. Ako jeden z príkladov uviedol brezniansku nemocnicu.

„Ministerstvo má zákon, kde hovorí o tom, že musí byť zabezpečená dostupnosť 45 minút zo spádovej oblasti do nemocnice kategórie dva. V tomto prípade, ak by Brezno stratilo štatút dvojky, tak všetci obyvatelia okresu aj spádových zón by museli chodiť do Banskej Bystrice,“ uviedol predseda BBSK a dodal, že viac ako polovica obcí má vyššiu dostupnosť a niektoré až hodinu a pol.

Cesta za starostlivosťou

„Pýtam sa, čo mám odpovedať obyvateľom Horehronia ako primátor okresného mesta, keď sa ma pýtajú, či je normálne, že v 21. storočí budú cestovať za zdravotnou starostlivosťou osobnou dopravou viac ako jednu hodinu a verejnou viac ako dve hodiny. Pýtam sa tiež, čo mám odpovedať lekárom ako predseda správnej rady nemocnice v Brezne, keď sa ma pýtajú, čo s nimi bude. Či majú ďalej pracovať v tejto nemocnici, alebo majú odísť do iných nemocníc,“ uviedol primátor Brezna Tomáš Abel s tým, že na tieto otázky odpovedať nevie.

Zároveň dodal, že petícia, ktorú za preradenie nemocnice do druhej kategórie spustili, má medzi obyvateľmi veľký ohlas.

„Platí, že ak MZ SR opraví svoju chybu a zaradí nemocnicu v Brezne do kategórie číslo dva, tak, ako to urobili aj v Trstenej, a ak garantujú všetkým nemocniciam doplnkové programy na úrovni súčasnej poskytovanej zdravotnej starostlivosti, tak vtedy sa nemusíme obávať,“ konštatoval Lunter, podľa ktorého je dôležitý termín 31. marec dokedy majú byť pridelené nemocniciam doplnkové programy.

Súčasný stav je zlý podľa predsedu aj preto, že sa zastavil nábor zamestnancov v nemocniciach a aj tí súčasní sú v neistote. Problémom je rovnako aj nutnosť revitalizácie ambulantného sektora, čo sa malo a má diať súčasne s reformou nemocníc.