Madagaskar začne klinicky testovať vakcínu na koronavírus, využijú bylinu používanú proti malárii

Madagaskar začne klinické testy vakcíny proti koronavírusu na báze paliny. Oznámil to prezident Andry Rajoelina s tým, že testovanie odštartuje na budúci týždeň. Politik je podľa svojich slov v kontakte s americkými vedcami, aby pomohli s výskumom.

Prezident zároveň vyzval obyvateľov ostrova, aby bylinu, ktorá sa používa pri liečbe malárie, začali pestovať.

Madagaskar už z paliny vyrába nápoj Covid-Organics, zameraný na boj s novým koronavírusom. Prezident tvrdí, že sa usiluje o to, aby nápoj schválila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). O nápoj už prejavili záujem aj iné africké krajiny – doručili ho do Guiney-Bissau a Rovníkovej Guiney a pošlú ho aj do Tanzánie. Dovoz nápoja sľúbil tiež prezident Konga.

WHO neodporúča, aby sa ľudia „liečili sami akýmikoľvek liekmi“ v rámci prevencie alebo liečby ochorenia COVID-19. V súčasnosti neexistuje žiadny známy liek na nový koronavírus.