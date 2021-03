Maďarsko hlási rekordný počet úmrtí, v Poľsku zas pribudlo vyše 30-tisíc nových infikovaných

Maďarsko vo štvrtok ohlásilo nový rekordný denný počet úmrtí na následky nákazy koronavírusom. Ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 252 ľudí, čím celkový počet obetí pandémie v krajine s necelými desiatimi miliónmi obyvateľov stúpol na takmer 19-tisíc.

Dodatočné opatrenia v rámci lockdownu, ktoré v Maďarsku prijali 8. marca, ešte nepriniesli výsledky a počty nových infekcií a hospitalizácií zatieňujú predošlé rekordy z decembra. Maďarské nemocnice hlásia problémy s kapacitami, keďže jednotky intenzívnej starostlivosti sa zapĺňajú.

Najvyššia úmrtnosť na svete

Predpokladá sa, že maďarské úrady predĺžia dištančnú výuku na základných školách, aby spomalili najnovší silný rast počtu nákaz. Zatiaľ je rozhodnuté, že výuka na diaľku bude trvať do 7. apríla. Štátny tajomník pre vzdelávanie Zoltán Maruzsa však v rozhovore pre štvrtkové vydanie denníka Magyar Nemzet povedal, že tento termín sa pravdepodobne bude musieť posunúť.

Dôvodom je rekordný počet nových infekcií a úmrtí, v dôsledku ktorého je v Maďarsku v posledných dvoch týždňoch najvyššia úmrtnosť na koronavírus vo svete v pomere k počtu obyvateľstva.

„Považujem za vylúčené, že by systém digitálneho vzdelávania fungoval do konca tohto školského roka, ale boli by sme trochu optimisti, ak by sme si mysleli, že 7. apríl ako termín otvorenia škôl je pevne stanovený,“ konštatoval Maruzsa.

Poľsko zverejní nové obmedzenia

Rekordné počty nových prípadov nákazy koronavírusom hlási už druhý deň za sebou aj Poľsko. Podľa ministerstva zdravotníctva pribudlo vyše 34-tisíc pozitívne testovaných osôb po tom, čo v stredu potvrdili takmer 30-tisíc nových prípadov. Ochoreniu COVID-19 podľahlo ďalších 520 ľudí.

Poľské úrady hovoria o tretej vlne pandémie koronavírusu. Za väčšinu nových prípadov podľa nich zodpovedá nový vysoko infekčný variant vírusu, ktorý pôvodne identifikovali vo Veľkej Británii. Poľský premiér Mateusz Morawiecki by mal vo štvrtok 25. marca zverejniť podrobnosti o nových obmedzeniach, ktoré budú platiť v týždni pred a týždni po Veľkej noci.