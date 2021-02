Maďarsko uisťuje o bezpečnosti čínskej vakcíny proti COVID-19, obyvatelia jej však nedôverujú

Úrady v Maďarsku pred plánovaným stredajším nasadením čínskej vakcíny od firmy Sinopharm vyzývajú obyvateľov, aby dôverovali schváleným očkovacím látkam proti koronavírusu. Praktických lekárov medzičasom inštruovali, aby ich dávali svojim najstarším pacientom.

Tento týždeň by malo čínsku vakcínu v Maďarsku dostať asi 275-tisíc ľudí a dovedna by mali zaočkovať 368-tisíc občanov. Krajina sa tak stane prvým členom Európskej únie, ktorý nasadí vakcínu z Číny, a to napriek tomu, že Maďari očkovacej látke od Sinopharm zatiaľ príliš nedôverujú.

Príslušné orgány však ubezpečujú, že všetky vakcíny dostupné v Maďarsku sú bezpečné a schopné poskytnúť ochranu pred ochorením COVID-19. Maďarsko očakáva, že čínska vakcína, ktorú definitívne schválili minulý týždeň, výrazne prispeje k zaočkovanosti v krajine.