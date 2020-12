Maďarsko začalo s očkovaním, prví na rade sú zdravotnícki pracovníci

Maďarských lekárov a ostatných zdravotníkov začali v sobotu vakcinovať proti ochoreniu COVID-19 po tom, ako krajina dostala prvú dodávku očkovacej látky vyvinutej firmami Pfizer a BioNTech. Prvá zásielka 9 750 dávok vakcíny do krajiny prišla v sobotu ráno a bola odovzdaná Juhopeštianskej nemocnici Centrum v Budapešti.

Vakcíny z prvej zásielky sa podľa vlády budú distribuovať aj do štyroch ďalších nemocníc, a to do dvoch v Budapešti a do nemocníc v mestách Nyíregyháza a Debrecín na východe krajiny.

V nedeľu sa očkovanie proti koronavírusu odštartuje vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Väčšina štátov únie však v rámci prvej zásielky dostane menej ako 10-tisíc dávok vakcíny, pričom masové očkovanie sa očakáva až v januári. Každá krajina EÚ si sama určuje, ktoré skupiny obyvateľstva zaočkuje ako prvé, ale všetky dávajú prednosť najviac zraniteľným ľuďom.