Majetok všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa vylúči z exekúcií, rozhodli poslanci

Majetok všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa vylúči z exekúcií. Vyplýva to z novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorú v stredu schválil parlament. Pôjde o prípady, ak by exekúcia tohto majetku a finančných prostriedkov poskytovateľov ohrozila práva a povinnosti pacientov.

Týkať sa to bude aj prípadov, ak by exekúciou bolo ohrozené vykonávanie činnosti subjektu hospodárskej mobilizácie, alebo by bola ohrozená činnosť prvku kritickej infraštruktúry v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Dopady pandémie

Rezort zdravotníctva novelou reaguje na dopady pandémie ochorenia COVID-19, keď sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vystavení rizikám vyplývajúcim z nedostatku finančných zdrojov.

„Absolútnu exekučnú imunitu, ktorú ešte predložili predchádzajúce vlády a ktorá nebola konformná s našou ústavou a ktorú aj napadol ústavný súd, potrebujeme zmeniť tým spôsobom, aby zahŕňala všetkých poskytovateľov, ktorí sú v sieti,“ povedal minulý týždeň minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Ide podľa neho o nemocnice, ktoré sú súčasťou hospodárskej mobilizácie. Navrhovaná novela zákona by mala chrániť poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktoré je súčasťou kritickej infraštruktúry nášho štátu.

Zachované pohľadávky

Ako minister konštatoval v utorok v pléne, pohľadávky môžu byť uplatnené, ale len na činnosti v zdravotníckych zariadeniach, ktoré priamo nesúvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

„Tým pádom nie je poškodené exekučné právo, resp. právo na pohľadávky tých, ktorí ich voči zdravotníckym zariadeniam uplatňujú,“ uviedol.

Rezort v novele poukazuje na to, že zdravotnícke zariadenia sú v súčasnej situácii, spôsobenej pandémiou koronavírusu, povinné realizovať rôzne opatrenia uložené vládou, ministerstvom zdravotníctva či Úradom verejného zdravotníctva SR.

Preto je podľa ministerstva zdravotníctva potrebné výkon práva veriteľov voči týmto subjektom upraviť tak, aby v dôsledku výkonu a uplatňovania majetkových práv veriteľov neboli ohrozené činnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Právny základ

Cieľom novely je podľa rezortu zdravotníctva vytvoriť právny základ pre zachovanie činností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zachovaní majetkových práv veriteľov zdravotníckych zariadení.

„Z uvedeného sa navrhuje zriadenie inštitútu na stabilizáciu určených subjektov, ktorým sa vylúčia z exekúcií taxatívne vymedzené finančné prostriedky a majetok štátu, samosprávnych krajov a obcí v správe zdravotníckych zariadení ako aj právnických osôb ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ konštatovalo ministerstvo zdravotníctva.

„Uvedený návrh preto rieši spôsob zabezpečenia poskytovania zdravotnej starostlivosti u definovaných skupín poskytovateľov zdravotnej starostlivosti takým spôsobom, že nepríde k výpadku finančných zdrojov uplatnením nárokov veriteľov ani strate na majetku a tieto subjekty budú aj naďalej spôsobilé vykonávať svoju činnosť s cieľom zabezpečenia ústavného práva občanov na život a ochranu zdravia,“ uvádza sa v materiáli.