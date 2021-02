Malá fľaštička, veľké rozbroje. Čo vláde radili odborníci k nákupu Sputnika V

Pokiaľ by si mal predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO) vybrať medzi koaličnou zmluvou alebo zdravím a životmi ľudí, vybral by si zdravie, život a verejný záujem. Povedal to v piatok na tlačovej konferencii po tom, čo neprešiel jeho návrh na štvrtkovom podvečernom rokovaní vlády.

Strana Za ľudí totiž vetovala nákup vakcíny Sputnik V. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) ju však môže zazmluvniť aj bez súhlasu kabinetu. Urobil to tak aj pri zazmluvnení vakcín od iných spoločností.

Slovensko tak pravdepodobne ruskú vakcínu nakoniec nakúpi a bude ňou očkovať, a to napriek tomu, že nie je schválená Európskou liekovou agentúrou (EMA) a aj napriek nesúhlasu koaličných partnerov aj odborníkov z rôznych oblastí.

Premiérove dôvody

Dôvodov k tomuto kroku majú premiér s ministrom podľa ich slov hneď niekoľko. Hlavným sú meškajúce dodávky už zazmluvnených vakcín, ktoré v aktuálnej pandemickej situácii predstavujú veľký problém.

Odvolávajú sa tiež napríklad aj na prieskum verejnej mienky, z ktorého vzišlo, že ak by bola na Slovensku k dispozícii vakcína Sputnik V, zaočkovanosť populácie by sa zvýšila o osem percent.

Premiér tiež opakovane tvrdí, že ho v jeho názore podporujú aj odborníci. Podľa materiálov z rokovania vlády to však nie je tak úplne pravda. Všetci sa zhodujú, že očkovanie je aktuálne najúčinnejším nástrojom v boji proti pandémii.

Konzílium odborníkov

Konzílium na čele s infektológom Pavlom Jarčuškom podľa predpokladov rozhodnutie premiéra podporujú. Epidemiologička Henrieta Hudečková, jedna z členiek konzília, však odporučila ďalšie skúmanie bezpečnosti vakcíny.