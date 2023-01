Maloletý pacient má mať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na prítomnosť rodiča, lekár to však môže odoprieť

Od polovice júna 2024 by mal mať maloletý pacient pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby. Pôjde o jeho rodiča, osobu určenú rodičom, inú osobu, do náhradnej starostlivosti ktorej bol pacient zverený, opatrovníka alebo osobu určenú opatrovníkom.

Lekár môže prítomnosť odoprieť

Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý do parlamentu predložili poslanci Národnej rady SR z klubu Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková, Marián Viskupič a Vladimír Ledecký. Návrhom novely zákona by sa mali poslanci Národnej rady SR zaoberať na schôdzi, ktorá sa začína 31. januára tohto roka.

Ak budú sprevádzajúce osoby narúšať riadne poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ošetrujúci lekár bude môcť ich prítomnosť odoprieť. Podľa predkladateľov však musí ísť o reálne, priame a bezprostredné narúšanie priebehu poskytovania zdravotnej starostlivosti, nie hypotetické alebo predpokladané.

Návrh zákona

„Návrh zákona limituje odopretie prítomnosti sprevádzajúcej osoby pri maloletom pacientovi a pri rodičke na nevyhnutnú mieru a nevyhnutný čas,“ uviedli poslanci za SaS.

Z okruhu osôb, ktoré majú mať právo na prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas poskytovania zdravotnej starostlivosti, aj keď by išlo o maloletých, sú vylúčené osoby vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie.