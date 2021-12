Komora sestier kritizuje návrh rozpočtu, upozornila aj na nízke platy a stúpajúcu nespokojnosť zdravotníkov

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) vyzýva poslancov Národnej rady SR, aby nehlasovali za návrh štátneho rozpočtu na rok 2022 v takom znení, ako ho navrhuje vláda.

V otvorenom liste žiadajú, aby parlament prijal taký rozpočet, ktorý prinesie priestor na dlho očakávané primerané platové ohodnotenie sestier a pôrodných asistentiek, ako aj ostatných zdravotníckych pracovníkov.

Nespokojnosť zdravotníkov narastá

Komora sa na poslancov obracia v mene takmer 40-tisíc sestier a pôrodných asistentiek, ale aj občanov tohto štátu a ostatných zamestnancov zdravotníctva. Návrh štátneho rozpočtu v predloženom znení je podľa SKSaPA ďalším signálom, že súčasná vláda nemá záujem na spravodlivom ohodnotení ich práce. Nespokojnosť zdravotníkov pritom narastá, pretože ich je málo, sú preťažení a slabo ohodnotení.

„Naše mzdy sú dlhodobo 20 percent pod priemerom mzdy v národnom hospodárstve, práca sestry a pôrodnej asistentky na Slovensku je podhodnotená, odmeňovanie nezodpovedá náročnosti pracovných činností. Dovolíme si pripomenúť, že štátny rozpočet úzko súvisí aj s naplnením požiadaviek sestier a pôrodných asistentiek na zvýšenie platov, ktoré vo svojom programovom vyhlásení vláda avizovala,” uviedla prezidentka SKSaPA Iveta Lazorová.

Vekový priemer sestier je 54 rokov

Nedostatok sestier a pôrodných asistentiek podľa Lazorovej ohrozuje starostlivosť a bezpečnosť pacientov.

„V súčasnosti je priemerný počet sestier na 1 000 obyvateľov v krajinách Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) 8,7, na Slovensku sme mali v roku 2014 5,9 sestry na 1 000 obyvateľov, dnes je to 5,4 sestry na 1 000 obyvateľov. Vekový priemer sestier je 54 rokov. Dostali sme sa do stavu, kedy nám chýba takmer 15-tisíc sestier. Od 1. januára 2021 do 8. decembra 2021 sme prišli o ďalších 931 sestier a pôrodných asistentiek, plus 778 sestier a pôrodných asistentiek požiadalo o dlhodobé prerušenie výkonu povolania. Od začiatku pandémie sme prišli o 1 842 sestier a pôrodných asistentiek,” vysvetlila Lazorová dôvody kritickej personálnej situácie.

Vláda nereaguje ihneď

Podľa jej slov je poľutovaniahodné, že zo strany vlády ešte neboli podniknuté všetky potrebné kroky na zlepšenie pracovných podmienok sestier a pôrodných asistentiek, ako najväčšej skupine zdravotníckych pracovníkov.

Prezidentka komory tiež pripomenula, že keď štát a spoločnosť žiadajú sestry a pôrodné asistentky o pomoc, ony hneď reagujú. Keď však sestry a pôrodné asistentky žiadajú zlepšiť ohodnotenie, nikdy nie je správny čas, nie sú zdroje a ani vôľa na riešenie.