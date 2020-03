Martinská nemocnica uzavrela hlavný vstup, pacienti musia prejsť triážnym stanom

Hlavný vstup Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) slúži výhradne pre zamestnancov nemocnice. Pacienti musia prejsť triážnym stanom, kde budú roztriedení a dostanú inštrukcie, na ktoré pracovisko nemocnice majú so svojimi zdravotným problémom ísť. Agentúru SITA o aktuálnom opatrení informovala Zuzana Marčeková z marketingového oddelenia UNM.

Nemocnica k tomuto kroku pristúpila z dôvodu očakávaného nárastu počtu pacientov s podozrením na vírusové ochorenie COVID-19.

„Triážny stan zabezpečí rýchlu a správnu identifikáciu všetkých pacientov pred vstupom do areálu nemocnice a odklon všetkých s podozrením alebo potvrdením na COVID-19 do vymedzených priestorov. Zdravotnícky personál a dobrovoľníci, ktorými sú študenti medicíny, budú pacientov triediť na základe dotazníkov a merania telesnej teploty v čase od 6.30 do 15.00,“ priblížila nové opatrenie Marčeková.

Triážny stan bude na parkovisku

Triážny stan sa nachádza na parkovisku pre pacientov. „Pacienti budú k stanu pri rampe určenej pre motorové vozidlá presmerovaní informačnými tabuľami, ktoré sa nachádzajú vo vonkajšej časti areálu nemocnice. Pacientov zároveň upozorňujeme, že vzorky pre laboratórne vyšetrenie na COVID-19 sa v súčasnosti v triážnom stane vykonávať nebudú,“ poznamenala Marčeková s tým, že v prípade podozrenia na nákazu koronavírusom je treba kontaktovať infolinky zriadené na tento účel.

Ako na záver dodala, vstup cez triážny stan sa netýka pacientov s urgentným stavom, ktorí sú do nemocnice privezení zdravotnou záchrannou službou, pričom takéto prípady rieši priamo oddelenie urgentného príjmu.