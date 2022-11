Matovič trvá na zvýšení základných platov lekárom o 35 percent. Zdôrazňuje, že ponuka je mimoriadne štedrá a finálna

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) trvá na svojej ponuke zvýšiť základné platy lekárov medziročne o 35 % v prípade praxe lekárov 20 a viac rokov. Povedal to na utorkovom brífingu po rokovaní s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Na platy tak podľa neho pôjde o 309 miliónov eur viac. Šéf rezortu financií zdôraznil, že ide o finálnu ponuku.

„Je to veľmi štedrá ponuka, je to prejav mimoriadnej úcty voči lekárom,“ povedal. LOZ pritom podľa neho naďalej žiada o zvýšenie platov o 59 %, resp. o 44 % podľa dĺžky praxe. „Požiadali sme ich, nech nám zajtra do 12:00 dajú definitívnu odpoveď,“ povedal Matovič. Lekárov poprosil, aby ponuku od vlády prijali.

