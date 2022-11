Matovič ukázal, o koľko sa zvýšia platy lekárov. Nemocničný má aj s príplatkami zarábať 4 240 eur

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) zverejnil návrh na zvýšenie platov lekárov, ktorý na stredajšom rokovaní predstavil zástupcom Lekárskeho odborového združenia (LOZ).

Základný plat atestovaného lekára s 20-ročnou praxou bez príplatkov by mal podľa neho stúpnuť o 35 percent, a to z 2 606 eur na 3 512 eur. Plat nemocničného lekára so všetkými príplatkami by sa mal podľa Matoviča zvýšiť z 3 493 eur na 4 240 eur. Išlo by tak o zvýšenie o 747 eur.

Po takomto zvýšení by tak podľa ministra financií na budúci rok plat lekára na Slovensku vzrástol na 4 240 eur, kým v Českej republike by to bolo 4 179 eur. „Toto bol náš cieľ od začiatku,“ povedal. Verí tomu, že lekári túto ponuku akceptujú, uvedomia si vážnosť situácie a svoje výpovede stiahnu.