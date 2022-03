Matovičove sľuby o miliónoch eur na dofinancovanie zdravotníctva sú "peniaze na streche", tvrdia odborári

K sľúbenému miliónu eur denne na dofinancovanie zdravotníctva, ktoré prisľúbil minister financií Igor Matovič (OĽaNO), nedôjde. Tvrdí to Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS).

Peniaze sa podľa predstaviteľov nevyčlenili ani na odmeňovanie zdravotníkov. Informuje o tom predseda SOZ ZaSS Anton Szalay v tlačovej správe.

Peniaze na streche

„Ministerstvom financií SR zadržaných 232 miliónov eur zo štvrtého kvartálu roka 2021 chýba, upozorňovali sme na to spoločne, všetci sociálni partneri v rezorte. Teraz prísť so správou, ktorá má pomôcť a opäť hovoriť o peniazoch na streche, veď ako inak nazvať sumu 145 miliónov eur, ktorá sa vraj vyzbiera od ekonomicky aktívnych občanov, ktorých je viac ako sa predpokladalo. Ďalších 120 miliónov eur pôjde na zvýšenie základného imania Všeobecnej zdravotnej poisťovni, takže k poskytovateľom sa nedostanú. No a tretia časť týchto oslavných oznámení k dodaniu 100 miliónov eur do systému, ako platby za poistencov štátu je jediný objem financií, ktorý len trochu zníži deficit,“ uviedol Szalay.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa tak budú musieť podľa Szalaya vysporiadať so zvýšenými cenami energií a ostatných vstupov.

Nesystémové kroky vlády

Postup a prezentácia dohody medzi Ministerstvom financií SR a Ministerstvom zdravotníctva SR je podľa neho výhodná len pre niekoho, ale systému nepomôže.

Pri prerokovávaní rozpočtu na rok 2022 zväz upozorňoval na nízku platbu štátu za poistencov štátu, ktorá je na úrovni 31 eur, kým susedné Česko vypláca takmer 80 eur.

„Ak máme dlhodobo nedostatok stredného odborného personálu a v niektorých prípadoch i lekárov, týmto prístupom len prehĺbime krízu a prispejeme k odchodu ďalších. Nesystémové kroky pokračujú, dokedy bude fungovať poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre našich občanov je veľmi otázne aj v súvislosti s pribúdajúcim počtom pacientov z Ukrajiny,“ uzavrel Szalay.