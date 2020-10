Medici z posledných ročníkov lekárskych fakúlt by mali nastúpiť do nemocníc, avizuje minister Krajčí

Študenti posledných ročníkov lekárskych fakúlt by mali už v najbližších dňoch nastúpiť do nemocníc. Minister zdravotníctva Marek Krajčí to povedal pred rokovaním Ústredného krízového štábu.

Ako uviedol, medici, teda piataci a šiestaci najväčších lekárskych fakúlt chcú pracovať už tento týždeň, rezort im teda uloží pracovnú povinnosť, aby mohli začať.

Vykonávať budú rôzne typy výkonov podľa potreby nemocnice, záležať bude od jej manažmentu. Výkony budú robiť pod dohľadom skúseného odborníka.

„Tým pádom sa zaškolia. Budú môcť poskytovať zdravotnú starostlivosť, keď príde ku krízovým scenárom a situáciám,“ povedal minister.