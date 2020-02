Menším nemocniciam patrí o 56 miliónov eur viac, uznala Dôvera

Zdravotná poisťovňa Dôvera sa s Asociáciou nemocníc Slovenska (ANS) zhodla na potrebe zvýšenia úhrad pre nemocnice združené v asociácii o 56 mil. eur. Agentúru SITA o tom informoval PR špecialista Dôvery Matej Štepianský po utorňajšom rokovaní so zástupcami ANS.

Tieto prostriedky sú podľa neho potrebné na krytie legislatívnych požiadaviek pre rok 2020.

Dôvera sa tiež s ANS dohodla na úprave cenových podmienok platných od 1. januára 2020 s tým, že finálne úpravy cenových podmienok pre tento rok prebehnú k 1. aprílu 2020. To znamená, že o nich ešte budú rokovať.

Súčasne platí, že na zvýšenie úhrad pre nemocnice na rok 2020 je potrebné dofinancovanie rezortu.

So štátnou poisťovňou začali rokovať

Ako pre agentúru SITA uviedla Slávka Gáborová z referátu komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), zmluva medzi štátnou poisťovňou a ANS je uzatvorená do 31. decembra 2020.

Cenové dojednania platia do 29. februára 2020 s platnosťou dohodnutých cenových podmienok aj počas ďalšieho obdobia, tzv. dohodovacieho konania. To trvá jeden mesiac, teda do 31. marca 2020.

Na utorňajšom stretnutí zástupcov VšZP a ANS sa ešte len začali rokovania o podmienkach, ktoré budú platiť pre nasledujúce obdobie.