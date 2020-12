Merkelová sa dá zaočkovať, keď príde na ňu rad. Nemecko by malo začať s vakcináciou už v januári

V Nemecku by mali s očkovaním proti koronavírusu začať „v úplne prvých dňoch“ nového roka. Očakáva to podľa vlastných slov šéf úradu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej.

Helge Braun, ktorý je vyštudovaný lekár, je pritom podľa vlastných slov tiež pripravený pomôcť s vakcináciou. Vyjadril sa tak v nedeľu v rozhovore pre denník Bild. Nebude síce podľa vlastných slov môcť robiť stále, keďže vedie úrad, no počas víkendov je pripravený pridať sa. On i Merkelová sa podľa jeho slov dajú zaočkovať, keď na nich príde rad.

Regulačné úrady Európskej únie (EÚ) by mali do 29. decembra rozhodnúť o schválení použitia prvej vakcíny. Nemecko už medzitým pripravuje špeciálne očkovacie strediská. Veľká Británia by pritom s vakcináciou mala začať už v utorok.

Počty infikovaných v Nemecku sa od začiatku čiastočného lockdownu 2. novembra viac-menej stabilizovali na dosť vysokej úrovni a zatiaľ neklesajú. V pondelok úrady oznámili, že počas uplynulých 24 hodín pribudlo ďalších 12 332 nových prípadov, čo je nárast oproti 11 168 spred týždňa. Pribudlo aj 147 úmrtí.

Obmedzenia, ako sú zatvorené reštaurácie, bary, športové a rekreačné zariadenia, by mali platiť najmenej do 10. januára a niektoré regióny zvažujú alebo aj zavádzajú prísnejšie opatrenia. Podľa Brauna sú prísnejšie reštrikcie potrebné aspoň v ohniskách nákazy.