Michalovská nemocnica otvorila prvé darcovské plazma centrum s plazmaferézou na Slovensku

Nemocnica Svet zdravia Michalovce otvorila na Slovensku prvé darcovské plazma centrum s plazmaferézou, čo pomôže zvýšiť sebestačnosť našej krajiny vo vývoze krvnej plazmy.

Vďaka tomu bude možné pre pacientov zabezpečiť dostupnosť a dostatočné množstvo potrebných liekov. Informovala o tom Bianka Krejčíová zo Sveta zdravia.

Doteraz sa získavalo menej plazmy

Doteraz na Slovensku neexistovalo žiadne také darcovské centrum, ktoré by plazmu odoberalo aferetickým odberom takzvanou plazmaferézou.

Plazma sa doteraz získavala len z klasických odberov krvi, čo v porovnaní s plazmaferézou znamenalo získanie nižšieho množstva plazmy, a to nezaručovalo jej dostatočný objem pre účel spracovania na výrobu liekov.

„Slovensko výrazne zaostáva v odbere krvnej plazmy. Kým napríklad Česká republika dokáže za jeden rok získať približne 700-tisíc litrov krvnej plazmy, na Slovensku je to len takmer 40-tisíc litrov. Doteraz u nás legislatíva dostatočne neumožňovala samostatný odber krvnej plazmy za účelom jej vývozu na jej spracovanie pre výrobu jedinečných a nenahraditeľných liekov. O to viac nás teší, že naša sieť otvára prvé darcovské centrum s plazmaferézou, a veríme, že aj my svojím podielom prispejeme k zvýšeniu výroby týchto liekov,“ uviedol generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia Radoslav Čuha.

Krvná plazma je pre modernú medicínu nenahraditeľnou látkou. Lieky z nej sa využívajú napríklad na liečbu imunitných, akútnych, onkologických, neurologických či infekčných ochorení.

Jeden pacient potrebuje 137 darcov

Na Slovensku máme približne 3 000 pacientov, ktorí sú na lieky z krvnej plazmy odkázaní. Len jeden pacient s imunodeficienciou pre svoju liečbu potrebuje 137 darcov, niektorí pacienti s najvážnejšími neurologickými ochoreniami niekoľkonásobne viac.

V priebehu roka môže záujemca darovať 10 litrov plazmy, čiže na odber môže ísť približne 16-krát za rok, čo je štvornásobne viac ako pri darovaní krvi.

Odbery plazmy sú tiež v porovnaní s darcovstvom krvi šetrnejšie a telo si všetky zložky dokáže nahradiť do 48 hodín od odberov.

„Krvná plazma sa dá získavať dvoma spôsobmi, a to odbermi celej krvi, z ktorej sa získava približne 260 ml plazmy, alebo plazmaferézami, z čoho je výťažnosť plazmy približne 650 ml. Týmto spôsobom preto dokážeme získať podstatne väčšie množstvo. Odber plazmy je bezpečný, pretože prebieha v jednorazovom, sterilnom a uzavretom systéme a trvá približne 45 minút,“ uviedla primárka Hematologicko-transfúziologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Michalovce Ingrid Mrázová.

Plánujú otvoriť ďalšie centrá

Po michalovskej nemocnici plánuje sieť Svet zdravia ďalšie plazma centrá otvárať v budúcnosti v nemocniciach v Galante a v Dunajskej Strede.

Od začiatku roka 2022 je vďaka legislatívnej zmene zo Slovenska možné vyvážať krvnú plazmu viacerým zahraničným spracovateľom, nakoľko na Slovensku takýto spracovateľ plazmy nie je.

Táto zmena bola presadená vďaka tlaku Európskej únie, ktorá dlhodobo vyzývala náš štát, aby sme prispievali do Európskeho plazma poolu s cieľom zvýšiť jeho objem.

Vďaka tomu sa plazma dostane k viacerým medzinárodným spracovateľom, čím zároveň pre slovenských pacientov zvýšime dostupnosť liekov z krvnej plazmy, tak v objeme, ako aj v spektre.