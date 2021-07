Mieru odvrátiteľných úmrtí môže znížiť prevencia, Slovensko je na chvoste európskych krajín

Prevencia by pomohla znížiť mieru odvrátiteľných úmrtí, Slovensko však na ňu v rámci Európy míňa najmenej. Na odvrátiteľné alebo zbytočné úmrtia pritom zomrie na Slovensku ročne 11-tisíc ľudí.

V štatistikách odvrátiteľných úmrtí je Slovensko medzi najhoršími krajinami v rámci Európy už dlhodobo. Tento stav by mohla zmeniť systémová zmena v zdravotníctve, ktorej dôležitou súčasťou by mala byť aj prevencia a edukácia spoločnosti. Zhodli sa na tom odborníci v rámci diskusie Talkie o zdraví.

Prevencia je najdôležitejšia

V otázke nielen odvrátiteľných úmrtí, ale aj stavu zdravotníctva je podľa Zuzany Dolinkovej zo Zväzu ambulantných poskytovateľov najdôležitejšia prevencia. Aj v tejto otázke je však Slovensko na chvoste v rámci Európy.

Na prevenciu ako takú míňame v priemere 15 eur na hlavu. Krajiny ako Španielsko, Taliansko či Švajčiarsko pritom minú na prevenciu od 100 do 200 eur na jedného obyvateľa.

„Problémom je aj dostupnosť liečby. Od roku 2011 schválila Európska lieková agentúra 91 inovatívnych onkologických liekov, do minulého týždňa ich bolo na Slovensku dostupných 31,“ konštatoval zdravotnícky analytik Martin Smatana.

Edukatívne kampane

Zatiaľ čo v zahraničí sa o edukatívne kampane a prevenciu obezity či fajčenia starajú rezorty zdravotníctva, na Slovensku takáto iniciatíva zo strany štátu stále chýba. Podľa predsedníčky parlamentného zdravotníckeho výboru Jany Bittó Cigánikovej by mali byť dôležitým hráčom v otázke prevencie zdravotné poisťovne.

„Štát by mal poisťovniam zadať jasnú požiadavku na zníženie počtu výskytu konkrétnych ochorení. Poisťovňa by mala poskytnúť riešenie, ako to chce urobiť, koľko financií na to potrebuje a štát by mal následne kontrolovať aj konkrétne výsledky,“ uviedla.

Žiadna finančná pomoc

Dominik Tomek z Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) konštatoval, že od štátu nedostávajú na podporu preventívnych kampaní žiadnu finančnú podporu.

Pacientske organizácie sú preto často financované tretími stranami, rôznymi organizáciami či farmaceutickými spoločnosťami, čo pacientsku organizáciu následne diskvalifikuje v diskusiách s rezortom zdravotníctva.

Zmena prístupu

Odborníci sa zhodli, že na zmenu prístupu nielen k prevencii, ale aj liečbe a dostupnosti zdravotnej starostlivosti je potrebných niekoľko zásadných zmien a reforiem.

Podľa Martina Smatanu je dôležitá optimalizácia siete nemocníc, reforma zákona o lieku, ktorý by mal sprístupniť viacero inovatívnych liekov, ale v neposlednom rade si reformu vyžaduje aj ambulantná sféra a určenie priorít zdravotnej politiky.

Zuzana Dolinková doplnila, že prevencia a preventívne programy by mali byť súčasťou aj Plánu obnovy a dôležité je podľa nej podporiť aj ambulantný sektor, a to nielen všeobecných lekárov, ale aj špecialistov.

Predsedníčka zdravotníckeho výboru NR SR dodala, že v našom zdravotníckom systéme chýba meranie výsledkov a prínosov pre pacienta, absentuje tu analýza hodnoty za peniaze. Dominik Tomek z AOPP vníma ako jeden z výrazných problémov zdravotníctva chýbajúce strategické plánovanie.