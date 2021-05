Miešanie vakcín zvyšuje možnosť vedľajších účinkov, výsledky štúdie prekvapili aj vedcov

Dospelí majú väčšiu pravdepodobnosť miernych a stredných vedľajších účinkov po očkovaní proti koronavírusu, ak im podajú vakcíny rôznych výrobcov. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na výsledky novej štúdie.

Pri kombinácii vakcín od rôznych výrobcov ľudia po druhej dávke častejšie hlásili zimnice, bolesti hlavy a svalov. Akékoľvek horšie reakcie však boli krátkodobé a nezaznamenali žiadne ďalšie obavy o bezpečnosť. „Je to naozaj zaujímavé zistenie a nie celkom také, ako sme očakávali,“ komentoval výsledky štúdie Matthew Snape z výskumnej skupiny Oxford Vaccine Group.

Kanadské provincie plánujú miešanie povoliť

Com-Cov štúdiu, teda výskum porovnávajúci rôzne kombinácie vakcín proti ochoreniu COVID-19, spustili vo februári. Cieľom bolo zistiť, či podanie inej vakcíny ako druhej dávky môže predĺžiť imunitu, poskytnúť lepšiu ochranu proti novým variantom alebo jednoducho umožniť očkovacím centrám vymeniť vakcíny v prípade, ak sa prerušia dodávky.

Kanadské provincie Ontário a Quebec už pritom oznámili, že plánujú v blízkej budúcnosti miešanie vakcín v súvislosti s obavami o dodávky vakcín Oxford-AstraZeneca a tiež pre výskyt zriedkavých krvných zrazenín povoliť.

Do štúdie, ktorú viedla Oxfordská univerzita, sa zapojilo 830 dobrovoľníkov vo veku nad 50 rokov. Prvé kompletné výsledky z nej by mali zverejniť v júni, no predbežné dáta už publikovali v časopise Lancet.

Štúdiu rozšírili aj o ďalšie vakcíny

Každý desiaty dobrovoľník, ktorý dostal so štvortýždňovým odstupom dve dávky vakcíny AstraZeneca, hlásil horúčkové stavy. Ak však dostali jednu vakcínu AstraZeneca a jednu od Pfizeru, v akomkoľvek poradí, tento pomer stúpol na 34 percent.

„Rovnaké rozdiely sa ukázali aj pri ďalších symptómoch, ako sú zimnica, únava, bolesti hlavy, malátnosť a bolesti svalov,“ doplnil Snape s tým, že im toto zistenie napríklad naznačuje, že nie je dobrý nápad takýmto spôsobom zaočkovať v jeden deň všetky zdravotné sestry z jedného oddelenia, pretože na druhý deň by ich viac chýbalo.

V apríli štúdiu rozšírili o ďalších 1 050 dobrovoľníkov s cieľom otestovať aj kombinácie s vakcínami Moderna a Novavax.