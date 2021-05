Miliarda zaočkovaných za štyri mesiace. Bezprecedentný úspech, tvrdia vedci, kazí nám to však politika

Málokto si po prepuknutí pandémie vedel predstaviť, že o rok bude proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaná miliarda ľudí. Nielenže sa vyvinuli a schválili viaceré vakcíny, ale tento míľnik sme dosiahli za neuveriteľné štyri mesiace.

Odborníci predpokladajú, že hranicu dve miliardy zaočkovaných dosiahneme ešte rýchlejšie. Svetová zdravotníctva ogranizácia (WHO) však zároveň pripomína, že rozdiely medzi jednotlivými krajinami sveta sa ešte viac prehĺbili.

Kým v Číne, Európe či Spojených štátoch prebieha očkovanie v masovom meradle, v Afrike a ďalších chudobnejších oblastiach sa ľudia k vakcínam dostávajú len veľmi pomaly. To však predstavuje pre celý svet určité riziko.

Bezprecedentný úspech

Iba 16 mesiacov od identifikovania vírusu SARS-CoV-2 v čínskom Wu-chane, konkrétne 27. apríla, bolo celosvetovo podaných 1,06 miliardy dávok 570 miliónom ľuďom. Aspoň jednu dávku teda dostalo už 7,3 percenta svetovej populácie.

„Je to bezprecedentný vedecký úspech,“ uvádza WHO a pripomína, že sa to podarilo vďaka vakcínam z rôznych krajín. Takú solidaritu a spoločnú snahu o dosiahnutie cieľa ešte svet nezažil. Tu však solidarita zjavne končí.