Minister Krajčí podá demisiu už v piatok, nechce byť zámienkou pre povalenie vlády (online)

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) podá demisiu už v piatok. Uviedol to na svojom profile na sociálnej sieti.

„Nechcem, aby termín môjho odchodu bol zámienkou pre povalenie vlády. V piatok podám demisiu. Ďakujem za vašu podporu v neľahkom boji s neviditeľným nepriateľom. Veľmi si ju vážim,“ napísal.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) spolu s predstaviteľmi hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) na tlačovej besede vo štvrtok 11. marca oznámil, že Marek Krajčí odíde z pozície ministra zdravotníctva.

Premiér však povedal, že jeho odstupovanie bude postupné. „Chcem, aby nový minister alebo ministerka boli spoločne so súčasným ministrom niekoľko týždňov spolu v úrade. Aby sa to nedotklo ochrany života ľudí,” doplnil.

9:21 Marek nie je mocenský politik. Je najmä lekár a človek. Mocenský politik by na jeho mieste hrozil za neschválenie tvrdších opatrení demisiou a ak by to nepomohlo, aj by tú demisiu podal. Tým by automaticky preniesol zodpovednosť na kolegov, ktorí ho neustále torpédovali. Marek je však až príliš ľudský a slušný. Píše podpredseda parlamentu Gábor Grendel (OĽaNO) na sociálnej sieti Facebook.