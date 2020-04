Minister Krajčí pripúšťa možnosť, že nemocnice začnú po Veľkej noci opäť operovať

Minister zdravotníctva Marek Krajčí sa vážne zaoberá možnosťou uvoľnenia pozastavených operácií v prípade pacientov, ktorí sú na čakacích zoznamoch na najvyšších priečkach. Povedal to po sobotňajšej návšteve Fakultnej nemocnice v Trnave.

Nemocnice začali v reakcii na aktuálnu epidemiologickú situáciu už v polovici marca rušiť plánované operácie a začali sa pripravovať na možný nárast pacientov s ochorením Covid-19.

Dvojtýždňová karanténa a testy

„Vďaka tomu, že zatiaľ túto epidémiu zvládame veľmi dobre a vyzerá to na dlhší časový priestor, tak si myslím, že elektíva bude čiastočne uvoľnená. Predpokladám, že po veľkonočných sviatkoch,“ povedal Krajčí.

Pacienti, ktorí by išli na operáciu, by podľa neho prešli dvojtýždňovou karanténou, boli by otestovaní a až potom by mohli byť operovaní. Uvoľnenie vybraných operácií bude podľa Krajčího aj predmetom rokovania Ústredného krízového štábu.

To, že počet nakazených na Slovensku rastie len veľmi pozvoľne minister pripisuje tomu, že sa zatiaľ nevyskytlo komunitné šírenie ochorenia. Ak by sa tak stalo, počet nakazených by išiel rýchlo hore.

Fakultná nemocnica v Trnave nemá podľa prednostky infekčnej kliniky Adriany Kršákovej momentálne hospitalizovaného ani jedného pacienta s potvrdeným ochorením Covid-19.

Veľmi slušne pripravená nemocnica

V Trnavskom kraji je 40 pacientov s týmto ochorením, všetci sú podľa Kršákovej v domácej liečbe. Ak by sa ich stav zhoršil, majú kontaktovať nemocnicu.

Trnavská nemocnica je podľa ministra Krajčího „veľmi slušne“ pripravená na pacientov s Covid-19, má dobrý koncept a zatiaľ postačujúce kapacity. Pacientom s potvrdeným Covid-19 budú v Trnave pripravení pomáhať aj zubári.

Trnavský župan Jozef Viskupič v sobotu spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom odovzdali zubným lekárom kontajnerovú zubnú ambulanciu, ktorá je súčasťou vojenskej poľnej nemocnice.

Umiestnená je pred Fakultnou nemocnicou, zapožičalo ju ministerstvo obrany. Určená je pre pacientov s potvrdeným ochorením Covid-19 a pacientov, ktorí majú výrazné príznaky tohto ochorenia.