Minister Lengvarský chce pokračovať vo výstavbe nemocnice Rázsochy, Bory nevidí ako reálnu tému

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský by chcel pokračovať vo výstavbe nemocnice Rázsochy. Povedal to v utorkovej diskusnej relácii Na telo Plus s Michalom Kovačičom. Dodal, že momentálne stále prebieha verejné obstarávanie v súvislosti s projektom.

Nejasné vyjadrenia a špekulácie

Čo sa týka možnej finančnej zainteresovanosti štátu v takmer dostavanej Nemocnici Bory, ktorá by mohla byť riešením problému s Rázsochami, minister to teraz nevidí ako reálnu tému.

K tejto téme sa v utorok vyjadril aj predseda strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker. V tlačovej správe vyzval vládu a parlament, aby „zatrhli” ministrovi zdravotníctva frašku s nejasnými vyjadreniami a špekuláciami okolo výstavby nemocnice a začali konečne plniť programové vyhlásenie.

Strategická investícia so špeciálnym zákonom

Ako Drucker pripomenul, vláda Eduarda Hegera sa zaviazala, že bude do piatich rokov vybudovaná komplexná koncová univerzitná nemocnica v Rázsochách. Sľúbila tiež, že nemocnicu zaradí medzi strategické investície špeciálnym zákonom Lex Rázsochy.

Drucker zároveň tvrdí, že v zákulisí na ministerstve zdravotníctva sa o osude Rázsoch rozhoduje v týchto dňoch a týždňoch. „Doslova pokútne a mimo dohľad verejnosti,” upozornil. Podľa neho nastal čas, aby zasiahol premiér aj poslanci parlamentu, ktorí programové vyhlásenie vláde schválili.