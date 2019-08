Ministerka zdravotníctva Kalavská pripustila, že stratifikácia nemusí ísť cez ústavný zákon

Reforma slovenských nemocníc, stratifikácia, nemusí mať podobu ústavného zákona. Pripustila to v utorok ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

„Zvažujeme, či predložíme stratifikáciu ako ústavný zákon,“ povedala ministerka na tlačovom brífingu pri odštartovaní búrania skeletu nemocnice na Rázsochách.

Ministerka si ctí ústavu

“Ja si ústavu veľmi ctím na to, aby som tam dávala niečo, čo tam nepatrí, a tvorila niečo, čo je zbytočné,” konštatovala šéfka rezortu. O stratifikácii má rokovať vláda 21. augusta.

Andrea Kalavská tiež pripomenula, že v súčasnosti vyhodnocujú pripomienky k návrhu ústavného zákona. Tiež upozornila, že nepovažovala za potrebné, aby sa premena nemocníc riešila formou ústavného zákona. O takomto riešení sa dohodla s predsedom strany Smer-SD Robertom Ficom.

Hľadajú možnosti na zdravú zmenu

„My hľadáme všetky možnosti, aby sme zdravú zmenu, to znamená desaťročnú reformu, ktorá pred nami stojí, spustili a mohli začať jej prvú fázu, a to je zber údajov, ktoré potrebujeme,“ povedal k reforme nemocníc premiér Peter Pellegrini.

Na základe týchto údajov by podľa neho potom v roku 2021 a 2022 mali vedieť rozhodnúť, aké výkony budú môcť poskytovať konkrétne nemocnice. “Na to, možno, pravdepodobne, nebudeme potrebovať úplne to celé legislatívne penzum, ktoré dnes je pripravené,” povedal. Podľa neho je však reforma nevyhnutná.