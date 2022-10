Ministerstvo navrhuje očkovanie v lekárňach aj dostupnejšie nové lieky

Rezort zdravotníctva pripravil novelu zákona o liekoch, ktorá prináša možnosť očkovania v lekárňach, lepšiu dostupnosť nových liekov pre pacientov, či úpravu vzťahov medzi odbornými a všeobecnými lekármi pri predpisovaní humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín.

Novelu predložilo ministerstvo zdravotníctva do medzirezortného pripomienkového konania. Do platnosti by mala po schválení vládou a parlamentom vstúpiť od 1. marca 2023.

Možnosť očkovania v lekárňach

Ako informoval komunikačný odbor rezortu zdravotníctva, novela zavádza novú možnosť očkovania v lekárňach. „Výhodou je rýchla a pohodlná dostupnosť verejných lekární, čo predstavuje jednoduchší prístup k očkovaniu, najmä pre zdravých a zamestnaných obyvateľov,“ uviedlo ministerstvo.

Očkovanie v lekárňach bude vykonávať farmaceut s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti. Dospelým osobám budú môcť farmaceuti aplikovať vakcínu intramuskulárne alebo subkutánne.

V prvej fáze by išlo o očkovanie proti chrípke, prípadne pri zhoršenej epidemiologickej situácii proti COVID-19. „Očkovanie proti chrípke prostredníctvom farmaceutov môže pomôcť zvýšiť zaočkovanosť populácie, čo pomôže znižovať náklady na zdravotnú starostlivosť,“ dodal rezort.

Použitie nových liekov

Novela rozširuje možnosť na vydanie povolenia na použitie nových liekov pri ohrození života alebo pri riziku závažného zhoršenia zdravotného stavu pacienta. Doteraz ministerstvo povoľovalo použitie neregistrovaného lieku, registrovaného lieku na terapeutickú indikáciu, ktorá nie je uvedená v rozhodnutí o registrácii lieku, prípadne na skúšaný liek pre pacienta, ktorý bol účastníkom klinického skúšania.

Bolo to na obdobie od skončenia účasti pacienta v klinickom skúšaní do registrácie lieku. Podľa nového návrhu sa k takýmto novým liekom budú môcť dostať aj osoby, ktoré neboli účastníkmi klinického skúšania. Ministerstvo vydá povolenie na základe súhlasného stanoviska Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, ktorý je kompetentným orgánom v oblasti klinického skúšania humánnych liekov.

Žiadateľom o vydanie povolenia naďalej zostáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý liečbu indikuje. „Táto zmena by mala priniesť lepší prístup pacientov k liečbe novými liekmi,“ konštatuje ministerstvo.

Dostupnosť pre starších

Dostupnosť liekov pre starších a polymorbídnych pacientov má zlepšiť poverenie všeobecného lekára špecialistom na predpisovanie liekov. Novela presnejšie špecifikuje poverenie a dĺžku poverenia, ktorá je najviac na dobu šesť mesiacov.

V prípade pacientov s trvalou a nezvratnou inkontinenciou tretieho stupňa a pri trvalej a nezvratnej stómii môže byť poverenie udelené na dobu neurčitú. Novela zároveň umožňuje vystavenie lekárskeho predpisu sestrami.

Zlepšenie prístupu

Zlepšiť sa má aj prístup pacientov k liekom, zdravotníckym pomôckam, či dietetickým potravinám po prepustení z nemocnice. Lekár ich pri indikovaní pacientovi počas hospitalizácie môže podľa novely predpísať minimálne na 28 dní.

V prípade minutia predpísaných liekov pred nadväzujúcim ambulantným vyšetrením u špecialistu, bude môcť na základe poverenia v prepúšťacej správe predpísať lieky aj všeobecný lekár pacienta.

Novela zavádza tiež pojem nekomerčné klinické skúšanie, ktorého sa zúčastňujú v prevažnej miere pacienti so zriedkavými chorobami alebo málopočetným výskytom ochorení, ktorým nekomerčné klinické skúšania prinesú nové poznatky o efektívnejšej a bezpečnejšej liečbe, vrátane personalizovanej liečby.