Ministerstvo počíta s výstavbou novej nemocnice Rázsochy, verejné obstarávanie však nie je ukončené

Ministerstvo zdravotníctva (SR) stále počíta s projektom výstavby novej nemocnice Rázsochy v Bratislave. Ako informovala hovorkyňa ministerstva Zuzana Eliášová, verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa projektu Rázsochy aktuálne nie je ukončené. Proces sa nachádza vo finálnej fáze hodnotenia žiadostí.

„Nová Univerzitná nemocnica v Bratislave je jednou z priorít ministerstva zdravotníctva, odborníci z ministerstva tiež plnohodnotne analyzujú trh a možnosti. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský priebežne navštevuje nemocnice a posudzuje už existujúce projekty,“ povedala Eliášová.

Reštart zabezpečí plán obnovy

Reštart slovenského zdravotníctva by mal zabezpečiť aj plán obnovy. „Dajú sa do pohybu reformy a investície. Úžitok z plánu obnovy tak budú mať pacienti i samotní zdravotníci bez ohľadu na to, v akej právnej forme zdravotnícke zariadenie poskytuje zdravotnú starostlivosť,“ podotkla Eliášová.

Ministerstvo priznáva, že slovenské zdravotníctvo sa dlhé roky borilo s problémami. Chronická zadlženosť nemocníc či kopiace sa faktúry po lehote splatnosti si podľa ministerstva vyžadujú zásah a systematické riadenie. „V organickom prepojení reforiem a investícií, ktoré obsahuje plán obnovy, je cesta ku kvalitnému a ekonomicky udržateľnému zdravotníctvu,“ dodala Eliášová.

Rokujú o ďalších zdrojoch

Rezort zdravotníctva počíta v rámci plánu obnovy s optimalizáciou siete nemocníc, reformou prípravy investičných projektov v zdravotníctve, s centralizáciou riadenia najväčších nemocníc, s optimalizáciou siete akútnej zdravotnej starostlivosti, s novou definíciou neodkladnej zdravotnej starostlivosti či s reformou poskytovania všeobecnej starostlivosti o dospelých, deti a dorast.

„Rokuje sa zároveň o ďalších zdrojoch na výstavbu zdravotníckych zariadení z nového eurofondového obdobia,“ konštatovala Eliášová.