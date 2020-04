Všeobecnú zdravotnú poisťovňu dočasne povedie Turček, ministerstvo už vyhlásilo výberové konanie

aktualizované 6. apríla, 16:51

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo výberové konania na obsadenie funkcií predsedu a troch členov predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP).

Kandidáti na tieto funkcie majú okrem iného vypracovať projekt o opatreniach na zvýšenie počtu poistencov v rámci prepoisťovacej kampane.

Cieľom je kladný hospodársky výsledok

Cieľom má byť dosiahnutie kladného hospodárskeho výsledku VšZP, pre poistencov sa má však zachovať dostupnosť a kvalita poskytovania zdravotnej starostlivosti. Ako informoval rezort zdravotníctva, kandidáti majú možnosť podať žiadosť s potrebnými dokladmi do 14. apríla tohto roka.

Bezúhonný a čestný uchádzač o funkciu predsedu predstavenstva má mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Požiadavkou je tiež najmenej päťročná prax a trojročné riadiace skúsenosti v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo práva.

Hlinkovú odvolali

Kandidát by mal mať aj znalosti v zdravotníckej legislatíve, Obchodnom zákonníku a v špecifikách manažmentu.

Kandidáti na členov predstavenstva by mali spĺňať rovnaké požiadavky, na tieto funkcie však stačí najmenej štvorročná prax a dvojročné riadiace skúsenosti v oblasti zdravotného poistenia, zdravotnej starostlivosti, finančnej oblasti, v oblasti verejného obstarávania alebo práva.

Ministerstvo zdravotníctva koncom marca odvolalo z funkcie generálnu riaditeľku VšZP Ľubicu Hlinkovú. „K uvedenému rozhodnutiu pristúpilo ministerstvo z dôvodu identifikovania potreby zefektívnenia činnosti poisťovne v súvislosti s potrebou prijatia nevyhnutých opatrení zdravotnej poisťovne vyplývajúcich zo situácie ohľadom ochorenia Covid-19,“ uviedla hovorkyňa MZ SR Zuzana Eliášová.

Vymenoval dočasného predsedu

Minister zdravotníctva SR Marek Krajčí vymenoval dňa 2. apríla 2020 na základe rozhodnutia jediného akcionára za nového predsedu Predstavenstva a generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s., (VšZP) doterajšieho podpredsedu predstavenstva Vladimíra Turčeka. Jeho mandát potrvá do oznámenia výsledku riadneho výberového konania, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR už vyhlásilo. Agentúru SITA o tom v pondelok informovala referentka komunikácie VšZP Slávka Gáborová.

Vladimír Turček prevzal vedúce pozície vo VšZP v čase, keď opatrenia súvisiace so zámerom obmedziť šírenie koronavírusu poznačili všetky oblasti fungovania spoločnosti a zásadným spôsobom ovplyvnili najmä systém poskytovania zdravotnej starostlivosti, vrátane zdravotných poisťovní.

„Museli sme sa pružne prispôsobiť potrebám, ktoré si pandémia vyžiadala. Napríklad novú legislatívu o odklade zdravotných odvodov, ktorá bola prijatá pred pár dňami, okamžite zavádzame do praxe, aby občania miernejšie pociťovali ekonomické dopady krízy,“ vysvetlil generálny riaditeľ VšZP Vladimír Turček.

Elektronický odklad splatnosti

Dodal, že poisťovňa v súčasnosti intenzívne pracuje na technickom riešení, ktoré umožní dotknutým osobám elektronicky požiadať o odklad úhrady preddavkov na poistné.

Odklad splatnosti poistného sa týka poistného za marec, ktoré je splatné do 31. júla, a vzťahuje sa na zamestnávateľov a SZČO, ktorým v dôsledku mimoriadnej situácie poklesol čistý obrat alebo príjmy z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac.

Zamestnávateľ je však naďalej povinný odvádzať poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho za neho zamestnávateľ, v pôvodných termínoch splatnosti.

Výpadok v príjmoch poisťovne

Odklad úhrady poistného bude mať za následok výpadok v príjmoch poisťovne, čo znásobí potrebu dofinancovania celého rezortu avizovanú Inštitútom zdravotnej politiky ešte pred vypuknutím koronakrízy.

„O potrebe dofinancovania rezortu zdravotníctva dnes už asi nikto nepochybuje. My ju pociťujeme veľmi intenzívne, pretože práve na nás sa so svojimi požiadavkami obracajú lekári, nemocnice, pacienti. Samozrejme, robíme, čo je v našich silách, no v prvom rade sa musíme riadiť pokynmi ústredného krízového štábu a ministerstva zdravotníctva,“ dodal Vladimír Turček.

Ako príklad uviedol pokračujúce rokovania s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, s ktorými je potrebné dohodnúť si zmluvné podmienky na preklenutie súčasného obdobia poznačeného epidemiologickými opatreniami.

„Môžem upokojiť našich poistencov, že u všetkých lekárov majú naďalej zabezpečený nárok na štandardnú zdravotnú starostlivosť,“ uzavrel Turček.