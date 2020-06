Ministerstvo zdravotníctva chce dofinancovať nemocnice, snaží sa získať 2,5 miliardy eur

Rezort zdravotníctva sa z pomoci z európskych štrukturálnych fondov usiluje o 2,5 miliardy eur. Po rokovaní odvetvovej tripartity v rezorte zdravotníctva o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Šéf rezortu zdravotníctva povedal, že dve miliardy by sa investovali do rekonštrukcie zdravotníckych zariadení, najmä nemocníc. Zvyšných 500 mil. eur plánuje rezort investovať do jednotného informačného systému v rámci štátnych nemocníc.

Ako Krajčí uviedol, z európskych peňazí bude vedieť rezort refundovať aj náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v súvislosti s ochorením Covid-19. „Máme k dispozícii 117 miliónov eur a plus 40 miliónov eur k tomu,“ dodal.

Zatiaľ chýbajú relevantné dáta

Minister doplnil, že v prípade dofinancovania rezortu stále nie sú dostupné relevantné dáta. Výsledky z poisťovní za apríl budú dostupné až po 25. júni. Apríl bol rozhodujúci mesiac, kedy prišlo k vážnym poklesom tržieb poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a tiež poklesom príjmov u poisťovní. Dáta za marec sa totiž v princípe nelíšia od tých za február a január.

Po tom, ako bude mať ministerstvo zdravotníctva tieto informácie k dispozícii, bude rokovať s ministerstvom financií. Krajčí pripomenul, že aj minulý rok kritizoval, že rozpočet nebol spravený správne. „Teraz sa prehodnotili aj čísla, čo sa týka dofinancovania nemocníc ohľadom valorizácie pracovníkov v zdravotníctve, tam prišlo ku chybe 30 mil. eur,“ dodal.

Časť financií sa nemocniciam vráti späť

Na utorňajšom rokovaní sa riešila aj otázka, ako Slovensko zvládlo koronakrízu z hľadiska zdravotníctva. „Zvládla sa veľmi dobre. Kvitujeme aj to, že časť finančných prostriedkov bude cez európske fondy nemocniciam vrátená,“ povedal prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko.

Dodal, že ministerstvo vyčíslilo investície na zvládnutie tejto situácie na približne 120 až 160 miliónov eur. Predpoklad dofinancovania rezortu je podľa neho veľmi variabilný. „Určite to však bude viac ako 350 miliónov eur,“ konštatoval.

Pri dofinancovaní zdravotníctva treba rátať aj so zadlžovaním nemocníc. Konštatovala to Miriam Lapuníková za Asociáciu štátnych nemocníc. Ako dodala, výsledok rozpočtu je vždy otázkou kompromisu. „Kompromis neznamená, že zohľadňuje absolútne realitu, ktorá je. Otázka dofinancovania, myslím si, bude určite prekračovať 500 miliónov eur,“ uzavrela.