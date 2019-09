Ministerstvo zdravotníctva odvolalo z funkcie Milana Horvátha, podpredsedu predstavenstva VšZP

Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) odvolalo k 31. augustu z funkcie podpredsedu a člena predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) Milana Horvátha. Horváth bol svojou funkciou jedným z najvyššie postavených ľudí v štátnej poisťovni. V utorok o tom informoval portál aktuality.sk.

Do funkcie si ho vybral Drucker

„Z dôvodu identifikovania potreby zefektívnenia činnosti VšZP v kontexte s potrebou realizovať konkrétne opatrenia vo VšZP, odporúčané Útvarom hodnoty za peniaze ako aj implementačnou jednotkou Úradu vlády SR, Ministerstvo zdravotníctva SR vykonávajúc práva jediného akcionára rozhodlo o odvolaní Milana Horvátha z funkcie podpredsedu a člena predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne a takisto o zmene organizačnej štruktúry,“ uviedla pre uvedený web hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Horváth nastúpil do predstavenstva VšZP v roku 2016, za ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, ktorý si ho do funkcie vybral. Do poisťovne prišiel po skúsenostiach z Národnej banky Slovenska, zo Slovenskej sporiteľne, z Eximbanky aj ministerstva financií.

Do poisťovne prišiel s Kočanom

Horváth do VšZP nastupoval podľa spomínaného webového portálu spoločne s Miroslavom Kočanom, ktorý zastával post predsedu predstavenstva. V tandeme s ostatnými členmi predstavenstva riešili ozdravný plán štátnej poisťovne, ktorá bola v rekordnej strate.

„Cez tieto opatrenia, ktoré naštartovali, sa im podarilo dostať štátnu poisťovňu do plusových čísel, hoci tento ozdravný plán ostro kritizoval vtedajší premiér Robert Fico. Kočan sa pred odchod z poisťovne rozhodol pred rokom. Dôvody neboli známe, svoju rezignáciu ale nikdy nekomentoval. Z pôvodného štvorčlenného manažmentu VšZP, ktorý postavil Drucker, tak ostali už len dvaja členovia,“ uviedol portál.

Agentúra SITA požiada o stanovisko Ministerstvo zdravotníctva SR.