Ministerstvo zdravotníctva ponúka ambulantnému sektoru takmer 300 miliónov eur, na pokrytie nákladov je to ale stále málo

Ministerstvo zdravotníctva SR ponúka ambulantnému sektoru ako pomoc so zvýšenými cenami energií sumu 282 miliónov eur.

Pomoc pre ambulancie

Po stredajšom rokovaní predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva financií SR a zástupcov ambulantného sektora to na tlačovej besede uviedol dočasne poverený minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (OĽaNO). Ministerstvo zdravotníctva podľa neho prišlo na rokovanie s finančnou pomocou pre ambulancie vo výške 172 miliónov eur. Rezort zdravotníctva by podľa ministra vedel túto sumu zvýšiť ešte o ďalších 110 miliónov eur.

Podľa Lengvarského je ešte treba počas nasledujúcich dvoch dní doladiť detaily, keďže by sa pri sume 282 miliónov eur zvyšoval tzv. štrukturálny deficit verejných financií. Verí však tomu, že v piatok by sa mohli s predstaviteľmi ambulantného sektora na sume finančnej pomoci definitívne dohodnúť.

Časť financií stále chýba

„Je potrebné to sprocesovať čím skôr, aby k 1. februáru mali poskytovatelia podpísané zmluvy s jednotlivými zdravotnými poisťovňami,“ povedal. Predstavitelia ambulantného sektora sa s ministerstvom zdravotníctva dohodli, že pacienti si nebudú musieť platiť za vyšetrenie u lekára. „Zo strany kolegov bolo jasne vykomunikované, že nechcú bez dlhšej diskusie vyberať poplatky, čiže téma poplatkov u lekára bola vyriešená,“ uzavrel.

Prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth poukázal na to, že podľa analytikov treba ambulatnému sektoru pomôcť sumou 320 miliónov eur. „Zatiaľ sme pri sume 280 miliónov eur a uvidíme, kde sa nájdu ostatné peniaze, uvidíme, ako sa k tomu postaví premiér Eduard Heger,“ povedal. ASL si podľa neho počká na to, ako zdravotné poisťovne premietnu dodatočné finančné zdroje do zmlúv s ambulanciami.

Hrozí poplatok za vyšetrenie?

Ak sa podľa Šótha nedohodnú, zmluvy, ktoré ambulanciám ponúka Všeobecná zdravotná poisťovňa, ambulantní lekári príjmu na tri mesiace a budú od pacientov vyberať poplatky. „Ak sa nedohodneme, my za Asociáciu súkromných lekárov budeme vyberať doplatky, lebo nie sme schopní uhrádzať energetické a personálne náklady,“ dodal.

Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov (ZAP) Jaroslava Orosová upozornila na to, že ak sa berie do úvahy inflácia, nárast cien energií a nárast mzdových nákladov, je aktuálne viacero ambulancií v strate.

„My sme požadovali navýšenie štátneho rozpočtu na úrovni ústavných zdravotných zariadení. Tá suma bola vyčíslená minimálne na 300 miliónov eur, a to hovoríme len o udržaní ambulantného sektora,“ vyjadrila sa Orosová. Vláda podľa ZAP zanedbala financovanie ambulantného sektora a nemal by na to doplácať pacient. „V žiadnom prípade nemôžeme očakávať, že spoluúčasť pacienta nahradí niekoľko sto miliónov, ktoré vláda ambulantnému sektoru nedala,“ uzavrela.