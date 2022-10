Ministerstvo zdravotníctva vyhlási nové výberové konanie na riaditeľa národného ústavu v Hágoch

Ministerstvo zdravotníctva SR vyhlási nové výberového konanie na riaditeľa Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie (NÚTPCHaHCH) vo Vyšných Hágoch. Uviedol to v piatok počas návštevy ústavu minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský po tom, ako po tlaku zo strany zamestnancov odstúpil po takmer dvoch týždňoch vo funkcii nový riaditeľ Lukáš Kokorák.

Dočasne poverený riadením bol opäť Slavko Rodák, ktorý už takýmto spôsobom ústav viedol pred Kokorákom, no vo výberovom konaní neskôr na riaditeľa neuspel. Zároveň bývalý riaditeľ nemocnice vo Svidníku v piatok pre médiá potvrdil, že o tento post sa bude uchádzať aj počas ďalšieho výberového konania.

Ústav sa rušiť nebude

Lengvarský sa v piatok v ústave stretol so zamestnancami, ktorí sa na neho obrátili otvoreným listom po nástupe nového riaditeľa do funkcie. Jeho referencie označili za rozporuplné a rovnako spochybnili aj samotné výberové konanie. Viac ako 90 percent zamestnancov následne podpísalo petíciu proti tomu, aby nový riaditeľ pokračoval vo svojej funkcii.

„Budem si musieť preveriť aj spätne podmienky na ministerstve zdravotníctva, či došlo k nejakému pochybeniu, ale pokiaľ viem, ten postup bol zákonný,“ reagoval minister. Zároveň potvrdil, že rušenie národného ústavu ani jeho zlučovanie s iným zdravotníckym zariadením sa neplánuje. „Ďakujem zamestnancom za ich prístup, že chceli ústav podržať, oceňujem to a verím tomu, že ďalšia spolupráca bude bez problémov,“ skonštatoval.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Stabilizácia situácie

Odstúpenie Kokoráka podľa námestníka riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť a jedného z primárov Petra Šterbáka prispelo k stabilizácii situácie vo Vyšných Hágoch. „Bojovali sme za tento ústav a za pacientov, aby to fungovalo tak, ako to fungovalo doteraz a lepšie, tak dúfame, že to pán Rodák takto pojme a bude nám v tom pomáhať,“ povedal.

Kokorák nastúpil ako riaditeľ v ústave 7. októbra na základe výberového konania z konca septembra. Počas minulého týždňa pre SITA uviedol, že pochybnosti v súvislosti s jeho referenciami z predchádzajúcich pracovísk sa nezakladajú na pravde a sú účelovo vykonštruované. Poukázal pri tom na svoju dvanásťročnú prax v oblasti zdravotníctva, skúsenosti s riadením tímu a manažérske vzdelanie. Podľa jeho názoru bola napätá situácia v ústave spojená s odchodom dočasne povereného exriaditeľa Slávka Rodáka, ktorý neuspel vo výberovom konaní.