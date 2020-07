Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konania na niekoľko riadiacich pozícií

Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konania do ôsmich podriadených organizácií. Po rokovaní vlády o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Obsadiť sa majú pozície riaditeľov vo Fakultnej nemocnici v Nitre, Fakultnej nemocnici s poliklinikou Nové Zámky, Operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby, Záchrannej zdravotnej službe Bratislava a Záchrannej službe Košice. Výberové konania boli vyhlásené aj na pozície generálneho riaditeľa Národného centra zdravotníckych informácií, riaditeľa Psychiatrickej nemocnice Veľké Zálužie a člena predstavenstva v Nemocnici Poprad.

Ako Krajčí uviedol, uchádzači môžu predkladať žiadosti do 12. augusta.

Päťčlenná komisia

Do výberových komisií bude vyberať šéf rezortu zdravotníctva len ľudí, ktorí budú súhlasiť so svojím zverejnením.

Komisia sa bude skladať z piatich členov. Dve miesta budú mať zástupcovia ministerstva zdravotníctva, jedno ministerstvo financií, ďalšie bude patriť protikorupčnej organizácii a posledné bude určené pre zástupcov zamestnancov alebo Lekárskemu odborovému združeniu. Hodnotenia tejto komisie budú zverejnené.

Súhlas so zverejnením udajov

Čo sa týka projektov uchádzačov, v rezorte budú rešpektovať autorské práva. Ak uchádzači budú súhlasiť so zverejnením, rezort ich sprístupní. Ak by tam mohli byť údaje, ktoré by mohli spôsobiť nevýhodu na trhu, tieto materiály sprístupní na nahliadnutie. Budú tiež rešpektovať aj právo uchádzačov v tom, či chcú zverejniť svoje meno.

„Mám naozaj záujem, aby sa na tieto pozície prihlásili morálne bezúhonní ľudia, ktorí sú odborne zdatní,“ povedal Krajčí. Verí, že tieto inštitúcie a postupne aj ďalšie organizácie, kde budú realizovať potrebné zmeny, budú na prospech očistenia a zefektívnenia slovenského zdravotníctva.