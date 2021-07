Koronavírus ohrozuje aj mládež, britskí experti odporúčajú očkovanie najmä deťom tesne pred 18-tkou

Britskí experti odporučili zaočkovanie obmedzenej skupiny detí proti ochoreniu COVID-19, aby boli pred najbližšou zimou chránené pred pandémiou. Pre BBC to povedal britský minister zodpovedný za vakcináciu Nadhim Zahawi. Podľa jeho slov by malo ísť o deti tesne pred dosiahnutím veku 18 rokov, ktoré by ochorenie COVID-19 mohlo ohroziť, alebo ktoré žijú s klinicky zraniteľnými ľuďmi.

Otázku, či by sme mali očkovať deti vo veku 12 až 17 rokov, budeme „naďalej posudzovať“. Vláde to podľa ministra Zahawiho odporúča Spoločný výbor pre vakcináciu a imunizáciu (JCVI), čiže skupina britských expertov na očkovanie.

Podľa ministra existujú obavy z veľmi zriedkavých prípadov myokarditídy, čiže zápalu srdcového svalu, ktoré sa objavili medzi mladými ľuďmi. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) informovala, že takéto prípady boli častejšie u mladých mužov ako u žien a zvyčajne sa objavili do niekoľkých dní po podaní druhej dávky.

Organizácia však uviedla, že ochorenie bolo zvyčajne mierne a dalo sa liečiť nesteroidnými protizápalovými liekmi. Pacientov pozorujú s cieľom zistiť, či nastávajú dlhodobé následky, konštatovala WHO.