Moderátori obsahu na Facebooku a YouTube musia rozumieť rizikám svojej práce, podpisujú vyhlásenie

Moderátorov obsahu žiadajú, aby podpísali vyhlásenie, že si uvedomujú, že im práca môže spôsobiť posttraumatickú stresovú poruchu (PTSP), informuje spravodajský portál BBC s odvolaním sa na správy denníka The Financial Times a portálu The Verge. Dokumenty podľa nich dostali moderátori obsahu na Facebooku a YouTube, ktorých najíma spoločnosť Accenture.

„Uvedomujem si, že obsah, ktorý budem sledovať, môže byť znepokojujúci. Sledovanie takéhoto obsahu môže mať vplyv na moje psychické zdravie a môže dokonca viesť k posttraumatickej stresovej poruche (PTSP),“ píše sa vo vyhlásení.

Problémové materiály

Moderátori obsahu monitorujú problémové materiály a denne tak vidia stovky nepríjemných záberov s násilným alebo sexuálnym obsahom.

Spoločnosť Accenture sa v tejto súvislosti vyjadrila, že blaho zamestnancov je pre nich prioritou. Vyhlásenia podľa vyjadrenia dávali podpísať len novým pracovníkom, zatiaľ čo tým existujúcim formulár posielali ako aktualizáciu. „Pravidelne svojim ľuďom poskytujeme aktualizované informácie, aby sme mali istotu, že jasne rozumejú práci, ktorú robia,“ uviedli.

BBC pritom upozorňuje, že pracovníci v USA a Európe dostali materiály na podpis v čase, keď Facebook čelí žalobám bývalých moderátorov obsahu z Kalifornie a Írska.

Dostali podporu

Facebook sa v tejto súvislosti vyjadril, že s Accenture formuláre nekonzultovali, no od svojich partnerov vyžadujú, aby moderátorom obsahu poskytovali psychologickú podporu. Podobne sa vyjadril i Google, materská firma YouTube.

Dokumenty, ktoré moderátori dostali, spomínajú aj formy ponúkanej podpory, ako napríklad horúcu linku a wellness kouča. Pripúšťajú však, že nedisponujú profesionálmi, ktorí by dokázali „diagnostikovať a liečiť psychické poruchy“.

To, že ľudia rozumejú rizikám svojej práce, však podľa odborníkov na psychické zdravie tieto riziká neznižuje.