Modernizácia JIS košickej nemocnice napreduje, pribudne nový centrálny pult či prístrojové vybavenie

Modernizácia jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) Univerzitnej nemocnice L. Pasteura (UNLP) v Košiciach na triede SNP napreduje podľa plánu, zrekonštruovaná by mohla byť začiatkom septembra. Informovala o tom hovorkyňa UNLP Monika Krišková.

„Každý týždeň máme kontrolný deň a vidíme, ako práce napredujú. Je to po mnohých rokoch rozsiahla rekonštrukcia celého traktu JIS. Modernizácia sa začala na jar, stavebná firma postupuje podľa plánu, takže začiatkom septembra by JIS mohla byť kompletne zrekonštruovaná a uvedená do prevádzky. Budeme mať nový centrálny pult aj prístrojové vybavenie, ktoré bude plne zodpovedať náročnosti chirurgických operačných výkonov 21. storočia,“ uviedol prednosta kliniky Jozef Radoňak.

Pre pacientov po operačných zákrokoch bude mať moderná JIS spolu 11 lôžok. Jedno z nich bude vyčlenené ako izolačné pre prípad, že pacient bude mať aj ochorenie COVID-19.

„Som rád, že modernizáciu našich medicínskych pracovísk začíname práve na chirurgii. Je to mimoriadne dôležité pracovisko, na ktorom sa ročne realizuje najviac chirurgických výkonov,“ uviedol počas kontrolného dňa riaditeľ UNLP Košice Ľuboslav Beňa.