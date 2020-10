Môže koronavírus likvidovať aj výplach úst a nosa? Vedci urobili laboratórny pokus

Možno ste už niekde zachytili informáciu, že ústne vody či soľné roztoky na výplach nosa by mohli zabíjať SARS-CoV-2.

S myšlienkou prišli americkí vedci z Pennsylvánskej štátnej univerzity, podľa ktorých môžu antiseptické ústne vody na kloktanie a soľné roztoky určené na výplach nosa deaktivovať koronavírusy a znižovať tak riziko prenosu ochorenia na iného človeka, informuje Healthline.com.

Štúdia sa objavila v odbornom magazíne Journal of Medical Virology.

Pôsobia v miestach vstupu a prenosu infekcie

Z experimentu vyplynulo, že viaceré z bežne dostupných produktov boli veľmi účinné pri likvidácii vírusu s výnimkou tých, ktoré obsahovali 1,5 percenta peroxidu vodíka.

Najväčším benefitom kloktadiel je fakt, že pôsobia v miestach vstupu a prenosu infekcie. Avšak, vedci ich účinok netestovali priamo na víruse SARS-CoV-2, ale na koronavíruse HcoV-229e, ktorý spôsobuje sezónne prechladnutia a z genetického hľadiska je podobný novému koronavírusu.

Majú virucídny účinok

K obdobným výsledkom dospeli aj nemeckí výskumníci, ktorí svoje zistenia publikovali v magazíne The Journal of Infectious Diseases ešte v júli. Poukázali na to, že vyplachovanie úst a nosa pôsobí virucídne. Znamená to, že môže znížiť infekčnú záťaž a riziko kvapôčkového prenosu ochorenia na ostatných.

Kloktadlá však takisto testovali len v laboratórnych podmienkach a neoverovali ich efektivitu v praxi na dobrovoľníkoch. Definitívnu účinnosť týchto prostriedkov by potvrdili až klinické skúšky na ľuďoch.

Rúška ani sociálny odstup nenahradia

Mikrobiológ a imunológ Craig Meyers, autor štúdie z Pennsylvánskej štátnej univerzity, zároveň upozorňuje, že ústne vody a soľné roztoky nenahradia použitie rúška ani sociálny odstup. Mohli by len pomôcť znížiť riziko prenosu COVID-19 z infekčných osôb na ďalších členov domácnosti.