Môžete užívať lieky aj po ich expirácii? Odborníci majú jednoznačnú odpoveď

Užívanie liekov by sa malo riadiť pravidlami a platí to aj pre expiráciu, čiže dobu použiteľnosti, po ktorej strácajú svoju pôvodnú kvalitu.

Dátum expirácie nájdete na vnútornom a vonkajšom obale každého lieku. Môže sa stať, že pacienti tento dátum prehliadnu, v praxi by sa to však diať nemalo.

Narastá riziko nežiaducich účinkov

„Po uplynutí doby použiteľnosti môžu nastať v lieku chemické procesy – môžu sa začať tvoriť a uvoľňovať rozkladné látky. S tým môže súvisieť zníženie účinnosti lieku (nedostatočné liečenie ochorenia), ale aj zvýšený účinok lieku s následným výskytom nežiaducich účinkov. Nežiaduce účinky môžu spôsobovať aj postupne vznikajúce rozkladné látky,“ vysvetľuje Magdaléna Jurkemíková, hovorkyňa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Pokračuje, že obzvlášť rizikové sú očné kvapky, pretože po ich otvorení hrozí riziko mikrobiálnej kontaminácie. „Zároveň by sme chceli upozorniť, že nespotrebované lieky je potrebné odniesť vo vnútornom obale do lekárne a nevyhadzovať ich do komunálneho odpadu,“ dodáva.

Nespotrebované lieky zaneste do lekárne

Ako ŠÚKL uvádza na Facebooku, lieky predstavujú pre životné prostredia nebezpečný odpad. V minulom roku sa takýchto liekov podarilo vyzbierať viac ako 170 ton a množstvo nespotrebovaných liekov, ktoré ľudia vracajú do lekárne, každoročne stúpa.