Na ďalšie vlny pandémie je slovenské zdravotníctvo pripravené, skonštatoval minister zdravotníctva Marek Krajčí

Slovenské zdravotníctvo je v rámci pandémie pripravené odolávať aj ďalším vlnám. Zhodnotil to minister zdravotníctva Marek Krajčí v nadväznosti na to, že vo svojej pozícii bude onedlho 100 dní.

Ako uviedol, na post ministra zdravotníctva nastupoval v situácii, keď mu to nikto nezávidel. V rezorte ho čakalo síce veľa odhodlaných ľudí, ale zároveň veľké množstvo problémov.

„V podstate sme prvé dva mesiace investovali takmer všetku energiu do nastavenia slovenského zdravotníctva tak, aby sme dokázali akúkoľvek vlnu tohto ochorenia odraziť spôsobom, aby naši občania dostali dostupnú kvalitnú zdravotnú starostlivosť,“ povedal. Posledný mesiac sa podľa Krajčího na ministerstve začali vážne zamýšľať nad realizáciu krokov k úspešnému naplneniu programového vyhlásenia vlády.

Mnoho plánov

„Plánov, ktoré máme so slovenským zdravotníctvom, je veľa,“ uviedol minister. Verí, že sa tento rok podarí výrazne zabrániť ďalšiemu nadbytočnému zadlžovaniu štátnych nemocníc.

„Potrebujeme eliminovať veľký dlh, keďže koncom tohto roka sa končí exekučná amnestia zdravotníckych zariadení, pokiaľ sa ústavný súd nerozhodne inak,“ doplnil. V spolupráci s ministrom financií teda pred rezortom zdravotníctva stojí výzva, akým spôsobom zamedziť tomu, aby sa kľúčové nemocnice na Slovensku nedostali do exekúcií.

Inovatívne lieky

V rezorte sa podľa Krajčího začínajú zaoberať aj liekovou politikou, tak, aby boli na Slovensku dostupné inovatívne lieky. „Rokujem zatiaľ na úrovni poisťovní, aby bola táto liečba predpisovaná na výnimky,“ povedal šéf rezortu.

Zamýšľa sa tiež nad reformou revízií úhrad tak, aby nepostihovali vrecká pacientov, ale aby mali zároveň čo najefektívnejší vplyv na šetrenie zdrojov z verejného zdravotného poistenia. Krajčí chce tiež novým zákonom umožniť jednoduchší vstup generík na slovenský trh.

„Našou hlavnou víziou, na ktorej začíname tiež pracovať, je vytvoriť cestovnú mapu pacienta,“ uviedol minister. Tímy na ministerstve už pracujú aj na reforme dlhodobej zdravotnej starostlivosti v spolupráci s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Motivácia poisťovní

Krajčí konštatoval, že rezort chce oveľa efektívnejšie distribuovať absolventov slovenských lekárskych fakúlt aj do regiónov. „Chceli by sme to robiť formou záverečných pohovorov, výberových konaní na jednotlivé pozície do štátnych nemocníc, ale sme otvorení spolupracovať v tomto aj so súkromným sektorom,“ dodal minister.

Posilňuje sa tiež rezidenčný program nielen pre primárnu sféru, ale aj pre špecialistov. „Aj poisťovne budú motivované tak, aby zabezpečovali zdravotnú starostlivosť v regiónoch. Budú motivované geografickými parametrami a takisto maximálnymi čakacími lehotami,“ uzavrel Marek Krajčí.