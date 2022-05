Na hygienu rúk by ste nemali zabúdať ani po pandémii, dôležitá je najmä v zdravotníckych zariadeniach

Hygiena rúk je dôležitá aj mimo pandémie, najmä v zdravotníckych zariadeniach. Práve tam sa nachádzajú rizikové skupiny, pre ktoré môže byť bežná nákaza život ohrozujúcou.

Pri príležitosti Svetového dňa hygieny rúk na to upozorňuje štvrtý ročník projektu s názvom Deň hygieny rúk, ktorý sa koná od 4. do 6. mája v nemocniciach po celom Slovensku. Informovala o tom PR manažérka Katarína Gudiaková v tlačovej správe.

Najviac baktérií na končekoch prstov

„Správna hygiena rúk by mala byť prioritou pre všetkých ľudí v zdravotníckych zariadeniach. Personál, ale aj každý, kto prichádza do nemocnice, má doslova životy ohrozených skupín vo svojich rukách. Dezinfekcia rúk pri vstupe aj pri odchode zo zdravotníckeho zariadenia sa musí stať štandardom, ktorý budeme všetci dodržiavať,“ uviedol Tatul Hakobyan z Kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) na Slovensku.

Dezinfekcia rúk na alkoholovej báze zabíja väčšinu choroboplodných organizmov. Na jednom centimetri štvorcovom našich rúk je možné nájsť až 1500 rôznych baktérií, najviac z nich na končekoch prstov, preto je dôležité si aplikovať dezinfekciu správne.

Multimodálna stratégia

K zefektívneniu prevencie nemocničných nákaz smeruje aj takzvaná multimodálna stratégia, ktorá zahŕňa nielen dezinfekciu rúk, ale aj úpravu nechtov, starostlivosť o integritu pokožky rúk či správne využívanie hygienických rukavíc a dezinfekčných prostriedkov na ruky v zdravotníckych zariadeniach.

Nemocniciam v prevencii infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou pomáhajú rôzne iniciatívy ako napríklad Misia prevencia infekcií podporená Sekciou nemocničnej epidemiológie a hygieny na Slovensku i v Českej republike.

Analýza a vyhľadávanie dát o infekciách

„Úlohou tejto misie je pomôcť nemocniciam s vyhľadávaním, zhromažďovaním a analyzovaním dát o nozokomiálnych infekciách. Definuje rizikové miesta z pohľadu prevencie šírenia infekcií pri ošetrovaní pacienta. Dbá na dodržiavanie štandardizovaných odporúčaných postupov a vzdelávanie zdravotníckeho personálu v záujme zvyšovania kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti,“ dodala verejná zdravotníčka Fakultnej nemocnice v Nitre Miroslava Minarovičová.

Deň hygieny rúk sa koná vo Fakultnej nemocnici v Trnave, Nitre, Trenčíne, Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach, v nemocnici v Poprade, v Univerzitnej nemocnici v Martine, Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach, Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku, v Národnom ústave detských chorôb a Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave a v Košiciach a v Stredoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb v Banskej Bystrici.