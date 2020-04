Na koronavírus otestovali klientov aj zamestnancov Centra sociálnych služieb v Batizovciach

V Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovaciach otestovali v pondelok na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 všetkých klientov a zamestnancov zariadenia. Stalo sa tak v súvislosti s prvým prípadom výskytu ochorenia COVID-19 a úmrtia klientky zariadenia, ktoré spadá pod prešovskú župu.

Odbery zabezpečili hasiči

Informovala o tom hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová. Testovaných bolo všetkých 114 prijímateľov a 95 zamestnancov zariadenia. Odbery zabezpečovala výjazdová jednotka Hasičského a záchranného zboru v Prešove.

„Aj keď v tomto konkrétnom prípade, vzhľadom na dva rozdielne výsledky testovania u pacientky, ktorá pri hospitalizácii v popradskej nemocnici bola negatívna a následne po štyroch dňoch pozitívna na COVID 19, je zdroj nákazy neistý, situáciu nechceme podceniť. Centrum sociálnych služieb je od soboty v karanténe s tým, že sme naliehali na testovanie všetkých prijímateľov i zamestnancov zariadenia,“ informoval predseda PSK Milan Majerský.

Ten vzhľadom na vážnosť situácie vyzdvihol promptnosť odbernej jednotky, ako aj následných procedúr, do ktorej krajská samospráva bola aktívne zapojená a zabezpečovala všetky potrebné administratívne i technické požiadavky.

Krajská samospráva zariadeniam sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti venuje zvýšenú pozornosť už od prvých marcových dní, keď kraj zaviedol sprísnené hygienické i bezpečnostné režimy pre prijímateľov, ako aj zamestnancov, obmedzili pohyb klientov a sústredil sa aj na zabezpečenie potrebných ochranných prostriedkov. Opatrenia pravidelne monitoruje.

Očakávajú aj pomoc od štátu

„Išli sme aj nad rámec štátom riadených usmernení, keďže sme si boli vedomí všetkých rizík, ktoré tejto skupine obyvateľov, často so sprievodnými a ťažkými diagnózami, hrozia. Toto ochorenie je zákerné, aj keď robíme maximum, môže si nájsť rôzne cesty aj napriek opatreniam, ktoré neustále sprísňujeme. Privítali by sme aj väčšie možnosti pri preventívnom testovaní najohrozenejších zamestnancov i prijímateľov služieb, keďže my v tomto smere máme pomerne zviazané ruky,“ uviedol predseda kraja.

Ako dodal Majerský, PSK vyvíja v tomto smere aj vlastnú iniciatívu. Už koncom týždňa by mala súkromná spoločnosť Medirex v župných zariadeniach spraviť približne 300 preventívnych testov na COVID-19. Súbežne s týmto krokom kraj očakáva pomoc od štátu, ktorý avizoval, že poskytne zariadeniam sociálnych služieb rýchlotesty.

„Tie síce nezodpovedajú celkom našim potrebám. Je to však ďalší posun k ochrane zdravia pred nákazou, podobne ako vládou schválené testovanie nových klientov zariadení sociálnych služieb aj klientov zariadení, ktorí sa vrátia po preliečení z nemocníc. Veríme, že toto dôležité opatrenie sa teraz bude čo najskôr aplikovať aj v praxi,“ dodal župan Majerský.