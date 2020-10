Na linku dôvery volá čoraz viac Slovákov. Mnohí z nich sa nevedia dostať k psychiatrovi

Psychické zdravie Slovákov je alarmujúce, upozorňuje Liga za duševné zdravie v aktuálnej kampani Doprajme si pokoj v duši. Nadväzuje ňou na globálnu kampaň Svetovej federácie pre duševné zdravie (WFMH), ktorej tohtoročná téma znie: Väčšie investície – lepší prístup k starostlivosti o duševné zdravie pre všetkých.

Len za minulý mesiac september prijala Linka dôvery Nezábudka až 1 200 hovorov. Zároveň stúpol počet tých, ktoré jej zamestnanci nestihli vybaviť. Linke totiž chýbajú financie na ďalších operátorov a ďalšiu prevádzku, upozorila v tlačovej správe Liga za duševné zdravie.

Depresívne stavy, úzkosť, osamelosť, ale aj pokusy o samovraždu a domáce násilie. To sú problémy, s ktorými sa operátori známej linky dôvery stretávajú 24 hodín 7 dní v týždni. Jediný telefonát totiž môže pomôcť človeku, ktorý by inak čakal na sedenie so psychiatrom 2 až 3 mesiace.

Koľko stojí duševné zdravie na Slovensku?

Duševnú poruchu má na Slovensku diagnostikovanú približne 350-tisíc ľudí, investície do duševného zdravia však tomuto číslu nezodpovedajú.

Údaje z diskusnej štúdie „Duševné zdravie a verejné financie“ autorky Lucie Grajcarovej z Útvaru hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR hovoria, že výdavky by sa mali za ideálneho stavu zvýšiť o 170 – 230 miliónov eur ročne.

Výdavky na duševné zdravie tvoria na Slovensku len vyše 3 percentá z celkových výdavkov na zdravotnú starostlivosť, pričom v rozvinutých krajín je tento priemer na úrovni 7 až 8 percent.

V septembri linka prijala 1 200 vážnych telefonátov

Linky dôvery Nezábudka bola v júli 2019 opätovne spustená po 13 rokoch ticha, počas ktorých jej chýbali financie na prevádzku. Dnes je možné, že znovu stíchne.

„Len od znovuuvedenia do prevádzky sme prijali 10 365 telefonátov. Najčastejšie sa na krízovú linku obracajú klienti, ktorí prežívajú depresívne stavy, úzkosti, osamelosť. Často ide o vážne problémy vo vzťahoch, v rodinnom, partnerskom, pracovnom aj sexuálnom živote. Absolvujeme aj veľmi ťažké poradenské telefonáty pri život ohrozujúcich stavoch, ktoré vyžadujú krízovú intervenciu. Aj z tohto dôvodu na Linke dôvery Nezábudka pracuje 22 profesionálov s dlhoročnou praxou a sústavným vzdelávaním. V ťažkých krízových prípadoch, keď môže ísť o ohrozenie života či násilie, spolupracujeme aj s RZP alebo políciou,“ zdôrazňuje riaditeľka Linky dôvery Nezábudka Monika Martinezová.

Na fungovaní linky sa súčasne odrazila aj pandémia koronavírusu a pre zvýšený počet a dĺžku telefonátov muselo vedenie posilniť zmeny.

Na linku volali aj pacienti, ktorí sa nevedeli dostať k svojmu psychiatrovi i ľudia, ktorí zostali odrezaní od svojich pravidelných sociálnych a zdravotných služieb.

U volajúcich prevládali pocity spojené s neistotou, úzkosťou a strachom, panické stavy, frustrácia, ale tiež stavy osamelosti. Navyše, počas koronakrízy sa zvýšil počet telefonátov s témou domáceho násilia.

„To všetko dáva jasný signál, že 24-hodinová linka dôvery má zmysel. Ľudia potrebujú byť vypočutí. Odborné slovo na druhej strane linky ich neraz odradí od toho, aby sa pripravili o vlastný život,“ konštatuje Martinezová.

Psychiater má na pacienta len 13 minút

V priemere čaká pacient na psychiatra 2 až 3 mesiace, ktorý sa mu potom venuje zhruba 13 minút. Podľa Martina Knuta, riaditeľa Ligy za duševné zdravie SR, nie je v poriadku, že psychoterapia je pre bežného človeka ťažko dostupná, neprehľadná a často nedosiahnuteľná.

„Jeden telefonát na Linku dôvery Nezábudka môže čakanie na pomoc výrazne skrátiť. Ak však nenájdeme dostatok financií na ďalšiu prevádzku, budeme musieť uvažovať o postupnom utlmení fungovania linky,“ zdôrazňuje Knut.

Na prevádzku linky chýbajú peniaze

Momentálne je linka prevádzkovaná najmä z rezervy bývalého premiéra, ktorý ešte v roku 2018 ako vtedajší predseda vlády venoval na základe výzvy Ligy za duševné zdravie SR linke 80 000 eur. Okrem toho jej chod zabezpečujú finančné dary od sponzorov a peniaze z verejnej zbierky Dni nezábudiek. Podľa Ligy to však nie je postačujúce.

Ročná prevádzka linky stojí totiž až 180 000 eur. Do tejto sumy spadá samotná 24-hodinová prevádzka linky po celý rok vrátane sviatkov, ako aj vzdelávanie odborníkov, ich supervízie a taktiež mailová forma poradne Nezábudka.

„V prípade, že by sme chceli mať kvôli pandémii súbežne aktívneho ďalšieho odborníka, celoročne s dvoma aktívnymi poradenskými líniami by linka potrebovala približne sumu 280 000 eur. V priebehu septembra nám pritom stúpol počet neobslúžených telefonátov na trojnásobok,“ upozorňuje Knut.

S Nezábudkou pomáha aj Modrý anjel

S Nezábudkou spolupracuje aj Tím krízovej intervencie Modrý anjel, ktorý poskytuje ľuďom psychosociálnu podporu pri tragických a mimoriadne zaťažujúcich udalostiach. Modrý anjel však nepodáva pomoc psychiatrickým pacientom v akútnej fáze alebo pri samovražedných pokusoch.

„Nezábudka pre Modrého anjela predstavuje dôležitého partnera pri poskytovaní podpory ľuďom, ktorí sa náhle ocitli ťažkej situácii. Ak sa stretneme s klientom, ktorý trpí psychiatrickým ochorením, vieme, že sa môžeme spoľahnúť aj na profesionalitu jej odborníkov. Súčasne, keď sa Nezábudka stretne so situáciou, pri ktorej je potrebná intervencia v teréne, Modrý anjel je pripravený vyraziť. Bez Nezábudky by sa veľa ľudí mohlo ocitnúť bez odbornej pomoci vo chvíli, kedy ju najviac potrebujú a to by mohlo viesť k nezvrátiteľným činom. Spolu s linkou Modrého anjela predstavuje Nezábudka jednu z mála liniek, na ktoré sa ľudia naozaj dovolajú 24 hodín denne,“ hovorí Milan Regec, riaditeľ Tímu krízovej intervencie Modrý anjel.

Kampaň Doprajme si pokoj v duši

Na dôležitosť Linky dôvery Nezábudka upozorňuje Liga za duševné zdravie kampaňou Doprajme si pokoj v duši. Jej tvárou sa stala speváčka Jana Kirschner, ktorej pieseň Pokoj v duši inšpirovala názov celej kampane.

„O duši by sme sa nemali báť hovoriť nahlas. Jej pokoj je dôležitý, niektorí z nás však potrebujú pomoc, aby ho dosiahli. Preto má Linka dôvery Nezábudka zmysel a nemali by sme dopustiť, aby stíchla,“ hovorí Jana Kirschner.

Celoslovenská zbierka

Prispieť na ďalšie fungovanie Nezábudky môže každý z nás. Od 7. do 11. októbra 2020 sa v slovenských uliciach uskutoční celoslovenská zbierka Dni duševného zdravia 2020. V súvislosti s pandémiou však stretnete v uliciach menej dobrovoľníkov s modrými nezábudkami ako obyčajne, a tak bude možné venovať príspevok do zbierky aj online formou.