Na minimálny základ na zdravotné poistenie doplatia nízkopríjmoví zamestnanci, Lengvarského novela má vážne nedostatky

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) zásadne nesúhlasí s navrhovaným minimálnym základom zamestnanca na platenie zdravotného poistného.

Zneužívanie čiastočných úväzkov

Prijatím návrhu by sa nízkopríjmovým zamestnancom s čiastočným úväzkom neúmerne zvýšilo odvodové zaťaženie práce. Vyplýva to zo zásadnej pripomienky KOZ k návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach z dielne rezortu zdravotníctva.

KOZ nepovažuje za správne, aby práve nízkopríjmoví zamestnanci na skrátený úväzok boli trestaní za to, že sa niektoré osoby, zväčša vlastníci obchodných spoločností, vyhýbajú plateniu zdravotného poistenia práve zneužívaním čiastočných úväzkov.

Ak predkladateľ návrhu chce odstrániť fiktívne pracovné pomery, dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov dozoruje inšpekcia práce. Preto by túto problematiku podľa KOZ nemal riešiť zákon o zdravotnom poistení.

Vysoké zdravotný odvod

KOZ poukázala aj na skutočnosť, že zamestnanec s čiastočným úväzkom má podľa návrhu uhrádzať poistné z vyššieho vymeriavacieho základu ako dobrovoľne poistená osoba.

Ako vyčíslila KOZ, samoplatitelia a živnostníci by napríklad v roku 2022 zaplatili zdravotný odvod vo výške 79,31 eur, zatiaľ čo zamestnanec s minimálnym základom o 11,13 eur mesačne viac.

Odbory ďalej zdôraznili, že navrhovaná úprava zníži atraktivitu čiastočných úväzkov, čo je prekážkou zosúladenia rodinného a pracovného života najmä žien.

„Zatiaľ čo na Slovensku je miera využívania kratších pracovných úväzkov zanedbateľná, v zahraničí je to naopak. Sme presvedčení, že atraktivita kratších pracovných úväzkov by sa mala legislatívne, naopak, zvyšovať,“ navrhuje KOZ s cieľom, aby sa zvýšila miera zapojenia do práce.

Minimálny vymeriavaci základ

Návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach je v pripomienkovom konaní do 16. augusta. Návrh počíta od začiatku budúceho roka s uplatňovaním minimálneho mesačného vymeriavacieho základu v zdravotnom poistení aj pre zamestnanca. Najnižšie možné zdravotné odvody pre zamestnanca by sa mali počítať z minimálnej mesačnej mzdy.

Pri predpokladanej minimálnej mzde na rok 2023 v sume 700 eur by tak najnižší možný zdravotný odvod pre zamestnanca v budúcom roku dosiahol 98 eur. Ak by zdravotný odvod vypočítaný z hrubého zárobku nedosiahol túto výšku, navrhuje sa, aby zamestnanec doplatil sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa.

Rezort očakáva, že týmto krokom sa príjmy zdravotných poisťovní v budúcom roku zvýšia o 85,8 milióna eur. Vymeriavací základ nižší ako minimálna mzda má v súčasnosti 258,3 tisíca zamestnancov.