Na Slovensko má v marci prísť toľko vakcín proti COVID-19 ako doteraz za všetky mesiace očkovania

V marci má prísť na Slovensko toľko vakcín, koľko prišlo za všetky mesiace očkovania doteraz, teda od decembra do februára. Na tlačovej konferencii o tom informovala štátna tajomníčka ministerstva zdravotníctva Jana Ježíková.

Slovensko očakáva dodávku viac ako 305-tisíc vakcín od Pfizeru, v prípade Moderny má prísť 75 600 dávok, od AstraZenecy má doraziť viac ako 309-tisíc.

Informovali o zaočkovanosti seniorov

Na druhej strane, spoločnosť Johnson & Johnson oznámila, že bude s dodávkami meškať, Slovensko vakcíny očakávalo v priebehu apríla.

Štátna tajomníčka rezortu tiež informovala, že najväčšie percento zaočkovanosti aspoň prvou dávkou vakcíny má Slovensko vo vekovej skupine 80 až 89 rokov. Nasledujú obyvatelia od 90 až 99 rokov.

Vo veku nad 80 rokov je celkovo zaočkovaných 31 % obyvateľov, nad 70 rokov 20 % a nad 60 rokov 12 %. Aspoň prvou dávkou vakcíny je zároveň zaočkovaných 50 % klientov domovov sociálnych služieb.

Sputnik by skrátil lehoty

„Ak by chodili sľúbené dodávky tak, ako sú naplánované zo strany dodávateľov, tento mesiac by sme vedeli spustiť očkovanie Pfizerom pre obyvateľov od 60 rokov,“ uviedla Ježíková.

Do konca apríla by sa podľa nej spustilo očkovanie Pfizerom pre obyvateľov od 50 rokov a do konca mája aj pre ďalšiu vekovú skupinu. Ak by sa pridalo očkovanie Sputnikom V, tieto lehoty sa podľa štátnej tajomníčky skrátia o ďalší mesiac.